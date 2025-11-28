Un juez federal pide garantías al DOJ para resguardar la privacidad de las víctimas en futuras divulgaciones del caso Epstein

Publicado por Sabrina Martin 27 de noviembre, 2025

Un juez federal está exigiendo que el Departamento de Justicia explique exactamente cómo protegerá la identidad y la privacidad de las víctimas de Jeffrey Epstein antes de divulgar nuevos documentos sobre el caso.

La decisión proviene del juez de distrito Richard Berman y responde a inquietudes planteadas por los abogados Bradley Edwards y Brittany Henderson, quienes representan a víctimas de Epstein. En una carta al tribunal, alertaron que documentos publicados recientemente por el Comité de Supervisión de la Cámara expusieron identidades de sobrevivientes, generando “angustia emocional significativa”.

Documentos filtrados y reclamos de protección

Los legisladores difundieron este mes alrededor de 20.000 páginas procedentes del patrimonio de Epstein, además de correos electrónicos filtrados por demócratas que incluían acusaciones sobre lo que el presidente Trump supuestamente sabía respecto a la relación del financiero con jóvenes. Según los abogados, esa divulgación provocó pánico entre sobrevivientes en distintas partes del mundo.

Los representantes legales insistieron en que cualquier publicación adicional debe incluir redacciones que garanticen privacidad y seguridad. Advirtieron que la transparencia no puede darse a costa de exponer nuevamente a quienes sufrieron abusos y años de revictimización mediática.

Una ley reciente obliga a avanzar con la divulgación

El marco legal que rige este proceso cambió este mes de noviembre, cuando el presidente Trump firmó una ley que exige al DOJ divulgar registros, documentos y materiales no clasificados relacionados con Epstein. La medida fue aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras tras una petición bipartidista que forzó la votación.