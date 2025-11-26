Caso cerrado: el nuevo fiscal no presentará cargos contra Trump por interferencia electoral en Georgia

Publicado por Williams Perdomo 26 de noviembre, 2025

El juez Scott McAfee desestimó todos los cargos en contra del presidente Donald Trump en Georgia. La decisión se dio luego de que el fiscal solicitó este miércoles desestimar el caso contra el republicano, en el que se le acusa de supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

En un documento de 23 páginas, el fiscal Pete Skandalakis instó al juez a cerrar el caso por considerar que cae bajo jurisdicción federal y no estatal. Esta petición podría marcar el final del último de varios procesos judiciales contra Trump, antes de que regresara a la Casa Blanca en enero.

El fiscal se refirió a una investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien retiró sus propios cargos a fines de 2024 tras la reelección de Trump.

"Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del Gobierno federal a su disposición (...) concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados en el caso 'Estado de Georgia contra Donald Trump, et al.' sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo", indicó.

Pete Skandalakis sustituye a Fani Willis Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, asumió el caso el mes pasado en reemplazo de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien fue apartada tras considerarse que una relación sentimental con el fiscal especial que ella misma había designado generaba una "apariencia de conducta inapropiada".



Skandalakis también señaló que procesar a un presidente en funciones en Georgia es casi imposible y que sin Trump el juicio sería inviable para los otros 14 acusados.