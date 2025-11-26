La ley antidiscriminación de California preocupa a los profesores

Publicado por Esther Wickham | The Center Square 26 de noviembre, 2025

Los partidarios de una nueva ley de derechos civiles en California para las escuelas públicas sostienen que reforzará las protecciones de los estudiantes frente a la discriminación, mientras que los sindicatos de profesores y las organizaciones de libertades civiles advierten que podría limitar las discusiones en clase.

El gobernador Gavin Newsom firmó el mes pasado la Ley de la Asamblea 715, que prohíbe a los distritos escolares emplear libros de texto, planes de estudio o materiales que fomenten prejuicios o discriminación ilegal.

La ley crea una nueva Oficina de Derechos Civiles de California dentro de la Agencia de Operaciones Gubernamentales, destinada a ayudar a las escuelas a identificar y corregir prácticas discriminatorias.

“California está tomando medidas para hacer frente al odio en todas sus formas”, dijo Newsom. “En un momento en que el antisemitismo y la intolerancia aumentan en todo el país y en el mundo, estas leyes dejan claro que nuestras escuelas deben ser espacios de aprendizaje, no de odio”.

La asambleísta Dawn Addis, demócrata de Morro Bay y coautora del proyecto de ley, considera que la medida protegerá a los estudiantes frente a la discriminación que el Gobierno federal no ha abordado.

“Mientras la Administración federal sigue la agenda del Proyecto 2025 para desmantelar el Departamento de Educación, California se mantiene firme en defensa de nuestros niños”, declaró la asambleísta Addis en una nota a The Center Square. “A diferencia de la OCR, debilitada bajo la Administración federal, la OCR de California trabajará para garantizar que la discriminación ilegal no impida a ningún estudiante —incluidos los estudiantes judíos— recibir la educación que merecen”.

El asambleísta Rick Chávez Zbur, demócrata de Hollywood y coautor del proyecto de ley, coincidió en que todos los estudiantes merecen sentirse seguros y protegidos en el campus, en un contexto marcado por múltiples investigaciones del Departamento de Educación sobre presuntas violaciones de los Títulos IX y VI.

“Todos los estudiantes merecen estar seguros, ser valorados y respetados, sin importar quiénes sean o en qué crean”, dijo Zbur. “En un momento en que el odio aumenta y el antisemitismo se expande en nuestras comunidades, la AB 715 reafirma el compromiso de California con la inclusión y con la lucha contra el fanatismo en todas sus formas”.

Según la ley, las escuelas deben investigar las denuncias de discriminación ilegal. Las actividades escolares o los materiales didácticos que respalden o promuevan prejuicios y discriminación se consideran una infracción, incluso si ningún estudiante resulta directamente afectado o está presente.

Quienes se oponen a la ley sostienen que podría restringir la libertad académica y sancionar a los profesores por tratar temas delicados o movimientos sociales en el aula.

“Este proyecto de ley tendrá un efecto intimidante sobre los profesores, que ya enfrentan demandas judiciales, censura y amenazas a su capacidad de facilitar debates críticos sobre acontecimientos actuales relevantes”, señaló Theresa Montaño, copresidente triple del Teacher Education Caucus de la California Faculty Association. Advirtió que los docentes que aborden temas como Palestina o la guerra en Gaza corren el riesgo de ser “vigilados, tergiversados y denunciados al Coordinador de Prevención del Antisemitismo”.

The Center Square se puso en contacto con la Asociación de Profesores de California, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) manifestó su oposición a la nueva ley, argumentando que las escuelas de California deben ser espacios donde los estudiantes puedan aprender de manera crítica y participar en diversas perspectivas.

“Todos estamos de acuerdo en que el antisemitismo y todas las formas de discriminación deben abordarse en las escuelas”, señaló ACLU en una declaración. “Sin embargo, la AB 715 va más allá de proteger a los estudiantes frente al acoso o la violencia. En cambio, regula lo que puede decirse en las aulas, somete marcos académicos legítimos a una censura excesivamente amplia y corre el riesgo de debilitar las conversaciones sobre historia, identidad y derechos humanos”.

