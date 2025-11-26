Jim Jordan pide a Bondi información sobre los vínculos del DOJ de Biden con la organización Southern Poverty Law Center

Publicado por Misty Severi 26 de noviembre, 2025

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, envió el martes una carta a la fiscal General Pam Bondi solicitando documentos y comunicaciones entre el Departamento de Justicia de la Administración Biden y la organización liberal sin fines de lucro Southern Poverty Law Center (SPLC).

La solicitud se produce después de que documentos publicados el mes pasado por America First Legal parecieran mostrar que la División de Derechos Civiles del DOJ se asoció con el SPLC, incluso permitiendo que empleados de esa organización capacitaran a fiscales federales. Los documentos también sugieren que el SPLC mantuvo reuniones periódicas con el departamento.

En su informe sobre los documentos, el bufete de abogados sin fines de lucro no solicitó comentarios al SPLC. Por su parte, Just the News intentó sin éxito contactar con el centro el martes por la noche para obtener una reacción.

"La comisión sigue investigando el uso indebido de los recursos federales destinados al cumplimiento de la ley por parte del Departamento de Justicia y el FBI de Biden-Harris contra los estadounidenses conservadores", escribió Jordan en una carta compartida con el Daily Signal. "El alcance de la influencia del SPLC sobre las fuerzas del orden federales de nuestro país durante la Administración Biden-Harris es muy preocupante, y solicitamos respetuosamente información adicional sobre este asunto".

El Gobierno, incluido el FBI, utilizaba anteriormente al SPLC como fuente para definir y rastrear a los grupos extremistas, y el SPLC se ha ganado una reputación por criticar a los grupos conservadores en los últimos años.

Según se informa, el centro también fue la fuente de un memorándum de 2022 redactado por la oficina local del FBI en Richmond, en el que se sugería que los católicos tradicionales podrían ser extremistas en potencia. La sede central del FBI afirmó que el memorándum fue retirado inmediatamente tras su descubrimiento.

Jordan dijo que el hecho de que la Administración anterior supuestamente tuviera una estrecha relación con la organización sin fines de lucro era "una prueba más de que la Administración Biden-Harris está instrumentalizando al Gobierno federal contra ciertos estadounidenses".

"El SPLC difama habitualmente a organizaciones conservadoras y religiosas, como Turning Point USA, Family Research Council y Moms for Liberty, tildándolas de grupos 'de odio' simplemente porque el SPLC no está de acuerdo con sus opiniones", añadió Jordan.

El SPLC condenó el asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, en septiembre, pero mantuvo a Turning Point clasificado como un grupo de odio.

Jordan solicitó todas las comunicaciones entre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el SPLC entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de enero de 2025, incluyendo todos los documentos y comunicaciones relacionados con reuniones o capacitaciones que involucraran al SPLC y a la división; así como todos los documentos relativos al uso de material del SPLC por parte del departamento.

La carta pide a Bondi que envíe los documentos antes del 9 de diciembre.

