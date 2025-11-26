Rubén Gallego critica la postura demócrata sobre la ideología de género en unos mensajes filtrados: "Los hombres demócratas parecen mujeres"

Publicado por Carlos Dominguez 26 de noviembre, 2025

El senador Ruben Gallego (D-Arizona) se ha visto envuelto en una polémica debido a la filtración de unos mensajes de texto en los que critica la postura demócrata sobre la ideología de género.

Los textos obtenidos por el medio conservador Human Events revelan que Gallego supuestamente respondió a otra persona, que escribió: "He estado observando toda la locura que hay allí arriba y creo que es hora de que alguien con cabeza fría y un plan sólido pueda ascender a la cima de su partido".

"Oh, hombre, ¿has conocido a mi partido?", contestó supuestamente el senador. "Les he estado gritando todo este tiempo".

El interlocutor de Gallego afirmó entonces que el senador podría ser “quien reconstruya y lidere” el Partido Demócrata, antes de compartir un meme con el mensaje “Si la disfunción eréctil tuviera rostro”, en el que aparecía la representante Rosa DeLauro (D-Connecticut).

"Así es como el mundo ve a muchos de ellos", escribió la fuente anónima. Gallego supuestamente respondió: "¡No se equivocan!".

"Solíamos ser el partido del sexo, las drogas y el rock and roll"

Después de que el interlocutor del senador le sugiriera convertirse en su “asesor republicano”, Gallego supuestamente envió una serie de mensajes de texto en los que criticaba a su partido por lo que describió como una cultura elitista y una confusión en torno al género.

"Parecemos el partido aburrido", se le veía decir en las capturas de pantalla compartidas por Jack Posobiec. "Siempre diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y corrigiéndola".

“No permitiendo que los hombres sean hombres” o “que las mujeres sean sexys”, habría continuado el senador. “Solíamos ser el partido del sexo, las drogas y el rock and roll”.

Después, Gallego supuestamente escribió: “Las mujeres demócratas se parecen a los hombres demócratas y los hombres demócratas se parecen a las mujeres”.