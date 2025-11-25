Rubén Gallego advierte a los militares de que "habrá consecuencias" si persiguen a los congresistas demócratas una vez que Trump deje la presidencia

Publicado por Carlos Dominguez 25 de noviembre, 2025

El senador Rubén Gallego (D-Arizona) advirtió el lunes al personal militar que “habrá consecuencias” si permiten que el senador Mark Kelly, capitán retirado de la Marina y también demócrata por Arizona, sea juzgado por un tribunal militar.

El senador reaccionó en el programa de CNN conducido por Kasie Hunt al anuncio del Departamento de Guerra en X, en el que se informaba sobre el inicio de una investigación formal contra Kelly por su participación en un controvertido vídeo en el que instaba a los miembros del Ejército a “negarse a cumplir órdenes ilegales” del presidente Donald Trump.

Gallego hizo hincapié en que los oficiales militares deben ser cautelosos a la hora de participar en esfuerzos por instrumentalizar al Gobierno contra los legisladores. "Donald Trump desaparecerá en un par de años. Y si formas parte del Ejército que persigue a senadores y congresistas en activo, y participas en la instrumentalización del Gobierno, sin duda habrá consecuencias", exclamó.

Además, el senador afirmó que los oficiales involucrados en estas acciones tendrán que seguir estrictamente la Constitución para evitar consecuencias una vez que desaparezca la protección de Trump.

"Que te jod.. a ti y a tu investigación", dijo Gallego en una publicación en X, en respuesta a la declaración oficial sobre la investigación del Departamento de Guerra.

Gallego: "Escuchas al presidente decir cosas que, a primera vista, son ilegales"

Rubén Gallego también se pronunció sobre el despliegue y el uso de la Guardia Nacional bajo el mandato de Donald Trump, criticando lo que considera la politización y el despliegue ilegal de estas fuerzas en ciertas ciudades.

"Además, solo estás viendo cosas que no son muy normales", dijo. "Tienes a los marines paseando por Los Ángeles. Tienes a miembros de la Guardia Nacional que vienen de diferentes estados a otros estados, aunque los gobernadores de estos últimos no lo hayan solicitado. Tienes una politización del Ejército, algo que nunca se había visto hasta que este presidente lo ha hecho. Y luego, también escuchas al presidente decir cosas que, a primera vista, son ilegales".

Gallego también se refirió a las recientes acciones militares de Trump, incluidos los ataques contra las embarcaciones provenientes de Venezuela sin consultar al Congreso, y recordó a los miembros del servicio que seguir "órdenes ilegales" no es obligatorio.