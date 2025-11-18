Cumbre Bin Salmán-Trump: la monarquía saudí promete una inversión de $1 billón en EEUU

Donald Trump y Mohamed bin Salmán, antes de reunirse en la Casa Blanca AFP .

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

La cumbre entre Donald Trump y Mohamed bin Salmán en la Casa Blanca ha reportado grandes beneficios para el país. Durante la reunión, el príncipe heredero de Arabia Saudí anunció que aumentará las inversiones en Estados Unidos hasta el billón de dólares, lo que implica un considerable incremento respecto a lo que prometió hace unos meses.

"Creemos en el futuro de (...) Estados Unidos. Creo, señor presidente, que hoy y mañana podemos anunciar que vamos a aumentar esos 600.000 millones a casi 1 billón de dólares para inversión", dijo Bin Salmán, mientras recibía el aplauso de Trump.

"Lo que están creando no se trata de oportunidades para hoy, sino de oportunidades a largo plazo. Es un punto de inflexión para Estados Unidos. Quiero formar parte de ello", añadió el príncipe heredero saudí.

En mayo, la monarquía saudí informó de que iba a destinar 600.000 millones de dólares a invertir en Estados Unidos, principalmente en industrias como defensa, energía y minerales. Ahora, ha decidido incrementar las cifras.

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Arabia Saudí se encuentran en un momento óptimo. Antes de la visita de Bin Salmán, Trump anunció la aprobación de la venta de cazas F-35 a Riad.

"Deseamos formar parte de los Acuerdos de Abraham"

La cumbre entre Washington y Riad dio para más. Al margen de las promesas económicas, Bin Salmán habló con Trump sobre Oriente Medio, trasmitiéndole su intención de normalizar las relaciones con Israel e, incluso, formar parte de los Acuerdos de Abraham.

"Deseamos formar parte de los Acuerdos de Abraham, pero también queremos asegurarnos de garantizar un camino claro hacia la solución de dos Estados", dijo el príncipe heredero saudí, agregando que la intención de su país es normalizar las relaciones bilaterales de su país con Israel "lo antes posible".

Hace unos días, Kazajistán se convirtió en el tercer país de mayoría musulmán en adherirse a los Acuerdos de Abraham. Anteriormente, lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El asesinato de Khashoggi fue un "gran error"

Durante la cumbre, Bin Salmán pidió disculpas por el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 a manos de agentes de seguridad saudíes.

"Lo sucedido es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", señaló el príncipe heredero saudí.