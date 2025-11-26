"Hagamos una foto": Trump se burla de un reporte sobre la supuesta salida de Patel del FBI

Publicado por Joaquín Núñez 25 de noviembre, 2025

La Casa Blanca desmintió un reporte que indicaba que Donald Trump tenía en mente despedir próximamente al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, fue la encargada de desmentir la información publicada por MS Now, un canal de noticias propiedad de NBC.

El reporte, escrito por Carol Leonnig, Laura Barrón-López y Ken Dilanian, señalaba que Trump estaba considerando "destituir a Patel en los próximos meses". ¿El motivo? Una supuesta frustración generada a raíz de los "titulares poco halagadores que Patel ha generado recientemente".

"Trump y asesores de la Casa Blanca han confiado a sus aliados que el presidente está considerando destituir a Patel y está considerando al alto funcionario del FBI, Andrew Bailey, como nuevo director de la oficina, según las tres personas", añadieron, citando fuentes internas de la Administración Trump.

Horas después de la publicación del reporte, Leavitt respondió en las redes sociales, afirmando que se trata de una historia "completamente inventada": "De hecho, cuando se publicó esta noticia falsa, yo estaba en el Despacho Oval, donde el presidente Trump se reunía con su equipo de fuerzas del orden, incluido el director del FBI, Kash Patel".

"Le leí el titular al presidente y él se echó a reír. Dijo: '¿Qué? Eso es totalmente falso. ¡Vamos, Kash, hagámonos una foto para demostrarles que estás haciendo un gran trabajo!' ¡No crean las noticias falsas!", añadió, compartiendo una foto de ambos sonriendo en el Salón Oval frente a la copia de la Declaración de Independencia.

La publicación de Leavitt no tardó en viralizarse, superando en pocas horas los dos millones de reproducciones en X.

En el cargo, la polémica más importante que enfrentó Patel fue la relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein, dado que se reportaron conflictos internos entre él y Dan Bongino, subdirector del FBI, con la fiscal general Pam Bondi.

Antes de ser confirmado por el Senado como director del FBI, Patel trabajó en el Departamento de Justicia durante la Administración Obama y posteriormente se unió al equipo del congresista republicano Devin Nunes, actualmente director ejecutivo de Trump Media & Technology Group (TMTG). A finales del 2020 fue designado como jefe de gabinete del secretario de Defensa interino, Christopher Miller. Una vez finalizada la primera gestión de Trump, se unió al TMTG.