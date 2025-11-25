De Chicago O’Hare a JFK, la Administración Biden habría obligado a alojar inmigrantes ilegales a 11 aeropuertos

Publicado por Santiago Ospital 25 de noviembre, 2025

Al menos 11 aeropuertos habrían recibido presiones para alojar inmigrantes ilegales durante el Gobierno de Joe Biden. Así se desprende de un nuevo reporte del Comité de Comercio del Senado, que asegura la medida puso en riesgo las operaciones y desvió recursos destinados al transporte.

Titulado Flight Risk, y distribuido en exclusiva por Fox News, el informe asegura que la Casa Blanca ordenó a múltiples agencias, como el Departamento de Transporte (DOT) y la Administración Federal de Aviación (FAA), que habilitasen espacios en distintos aeropuertos para que fueran utilizados como refugio o centro de procesamiento.

Tras hacer un inventario, el DOT y la FAA debían, siempre según el comité, "desviar recursos federales" para financiar la nueva función.

La lista de aeropuertos que recibieron indicaciones para recibir inmigrantes indocumentados incluiría al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, al Aeropuerto Internacional de Chicago-O'Hare y al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

"La Administración Biden-Harris ha hecho que los aeropuertos y la aviación sean menos seguros al permitir y alentar a los extranjeros a refugiarse en aeropuertos estadounidenses, al permitir que extranjeros que no han sido debidamente investigados vuelen a Estados Unidos y por todo el país, y al desviar a los agentes federales de seguridad aérea necesarios a la frontera", asegura el reporte.

Preocupación del personal

El personal de transporte habría expresado preocupación. La Autoridad Portuaria de Massachusetts (Massport), operador estatal, habría advertido a los federales: "No estamos diseñados ni contamos con los recursos para gestionar la llegada de poblaciones migrantes... esto crearía una serie de consecuencias no deseadas en materia de seguridad y protección".

Sin embargo, uno de los aeropuertos gestionados por Massport, el Logan de Boston, habría alojado a más de 300 migrantes en su Terminal E. Operación que habría costado $779.000.

En un intercambio por correo en 2023, un oficial del DOT habría respondido al pedido de la FAA a Massport de que "priorizara" la búsqueda de espacios para obedecer a la nueva política: "Vaya, esto es sin duda material para Fox News".

Además, según el informe algunos oficiales de la Administración Federal de Aviación reconocían que aquel uso del dinero requería una nueva aprobación de las subvenciones. La FAA, sin embargo, habría recibido órdenes de que recordara "a las agencias de transporte locales que las subvenciones federales podían utilizarse para trasladar a los migrantes". Redirección de fondos que el Comité de Comercio describió como una "desviación peligrosa".

El aeropuerto JFK habría incluso sufrido una vulneración de su seguridad: un hombre habría corrido más allá de un puesto de seguridad, entrando en la zona restringida, dirigiéndose hacia dos pistas, con un cúter y unas tijeras. Fue arrestado e identificado como Kleber Loor-Ponce, de Ecuador.

Del aeropuerto a las ciudades

Las agencias federales habrían recibido también indicaciones de asistir en otras tareas vinculadas a la inmigración ilegal, incluyendo participar del posterior transporte a otros puntos del país.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), dependiente del DOT, habría recibido indicaciones de elaborar un panfleto para los pasajeros con sus derechos en suelo estadounidense. También le habría sido ordenado coordinar con las empresas de autobuses que luego transportaban a los inmigrantes.

"Este informe revela cómo el Departamento de Transporte de Biden conspiró con los líderes locales de Nueva York, Boston y Chicago para alojar a los migrantes en las instalaciones aeroportuarias a costa de los contribuyentes", sostuvo el senador Ted Cruz, presidente del comité detrás del reporte, en un comunicado a Fox News.

"Sus decisiones -transportar a extranjeros ilegales a través de los aeropuertos sin comprobar su identidad, incluso a aquellos con delitos graves- muestran con nuevo detalle cómo la política de fronteras abiertas de Biden cooptó a las agencias gubernamentales para poner en riesgo a los ciudadanos estadounidenses", añadió.