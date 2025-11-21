El comisionado de Educación de Florida solicita sanciones a una maestra de primaria por exigir a los niños utilizar pronombres no binarios

Publicado por Agustina Blanco 20 de noviembre, 2025

El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, presentó una queja administrativa formal contra Emily Caylen Grace, maestra de apoyo de la escuela primaria Talbot, en la que solicita sanciones contra su certificado de educadora por exigir que los estudiantes la llamaran “Mx” en lugar de “Sra.” o “Señorita”.

Según el documento oficial, durante los cursos escolares 2024-25 y 2025-26, Grace “pidió y/o alentó y/o no corrigió a los estudiantes de primaria que se dirigían a ella usando el prefijo no binario Mx en lugar de Sra. o Srta., como correspondía al sexo determinado al nacer” de la docente.

Kamoutsas alega que estos hechos constituyen una violación de los Principios de Conducta Profesional para la profesión docente y de la norma administrativa estatal relacionada con el uso de títulos y pronombres personales en las instituciones educativas.

En una publicación realizada este miércoles en X, el comisionado escribió: “Ningún maestro de escuela puede obligar a los niños de primaria a usar pronombres falsos en Florida. Esto no es difícil”.

No school teacher can make elementary school kids use fake pronouns in Florida. This isn’t hard. pic.twitter.com/PcfsfejbIr — Anastasios Kamoutsas (@StasiKamoutsas) November 20, 2025

De igual manera, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también se pronunció al respecto en X: “Aquí en Florida hacemos cumplir nuestras leyes. No toleraremos a los profesores que quieran participar en las Olimpiadas de los pronombres e imponer ideologías peligrosas a nuestros hijos”.

We enforce our laws here in Florida.



There is zero tolerance for teachers who want to play in the pronoun Olympics and force dangerous ideology on our kids.



Thank you, Commissioner @StasiKamoutsas! https://t.co/MJSFzem7e8 — James Uthmeier (@JamesUthmeierFL) November 20, 2025

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis escribió: “No vamos a organizar las Olimpiadas de los pronombres en el estado de Florida”.

We are not running the pronoun Olympics in the state of Florida. https://t.co/t0jzfjinP6 — Ron DeSantis (@RonDeSantis) November 20, 2025

La denuncia solicita a la Comisión de Prácticas Educativas que imponga una sanción contra el certificado de Emily Caylen Grace.