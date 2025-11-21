La Cámara aprobó un proyecto para anular una ley que "restringe" a las fuerzas del orden en DC

Publicado por Joaquín Núñez 20 de noviembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó la Ley Clean DC, un proyecto para anular Ley Integral de Reforma Policial y Judicial de Washington DC, aprobada en 2020 por el Ayuntamiento y ratificada en 2022. Luego de que Joe Biden vetara una medida similar en 2023, los republicanos del Congreso volvieron a la carga para terminar con una norma que "impuso restricciones drásticas a las fuerzas del orden" en la capital del país.

La votación terminó con 230 votos a favor y 190 en contra. Veinte demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto. La versión de la Cámara estuvo a cargo del congresista Andrew Clyde, de Georgia.

"Estoy muy satisfecho de que mi legislación de sentido común para derogar esta ley antipolicial haya sido aprobada con el apoyo bipartidista, y espero que se produzca un resultado similar en el Senado. Al eliminar la errónea ley del Consejo de Washington DC, la Ley Clean DC refuerza y codifica los exitosos esfuerzos del presidente Trump por restaurar la ley y el orden en Washington", celebró Clyde en un comunicado.

Entre los demócratas que votaron a favor estuvieron Henry Cuellar, Jared Golden, Josh Gottheimer, Tom Suozzi, Don Davis y Marie Gluesenkamp Pérez.

En el Senado, donde el proyecto todavía se encuentra en comisión, a legislación fue patrocinada por Ted Cruz (R-TX), acompañado de Tommy Tuberville (R-AL), Mike Lee (R-UT), Jim Risch (R-ID), John Cornyn (R-TX), Ted Budd (R-NC) y Katie Britt (R-AL).

La Ley Integral de Reforma Policial y Judicial se aprobó inicialmente después de las protestas de George Floyd con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas de las fuerzas policiales. Sin embargo, para el jefe del Sindicato de Policía de Washington DC, Gregg Pemberton, la ley terminó perjudicando el accionar de las autoridades mediante límites de acción y presupuestarios.

A su vez, tanto el Sindicato de Policía de DC y la Orden Fraternal de la Policía (el sindicato policial más grande del país) respaldaron la legislación.