¿Funciona la democracia? La mayoría cree que es la mejor forma de gobierno, pero un 51% la considera “deficiente" o "muy deficiente”

20 de noviembre, 2025

Un nuevo informe en conjunto de la Fundación Charles F. Kettering y Gallup, titulado ¿Funciona la democracia? y correspondiente al Proyecto Democracia para Todos, revela una paradoja en la percepción estadounidense sobre su sistema político.

Aunque el 67% de los ciudadanos sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno y hay un amplio consenso en los valores como la libertad de expresión, la diversidad y la importancia del compromiso ciudadano, solo el 24% está satisfecho con el funcionamiento actual de la democracia en Estados Unidos.

Además, el 51% la califica directamente como de desempeño “deficiente” o “muy deficiente”, mientras que un 25% se muestra moderado en su respuesta y afirma que la democracia funciona simplemente “bien”.

El estudio (primer informe anual de esta iniciativa nacional) muestra que la visión sobre la democracia está estrechamente ligada a la situación económica y social de cada persona: los jóvenes, las personas con menor nivel educativo y quienes tienen menos contactos sociales son notablemente más pesimistas.

División sobre el ritmo del cambio cultural



Los estadounidenses están prácticamente empatados al valorar la velocidad del cambio cultural en las últimas dos décadas y media: el 49% cree que ha sido “demasiado rápido” y otro 49% lo considera “a un ritmo razonable” o más lento.

Sobre el multiculturalismo



Incluso entre quienes ven el multiculturalismo como una fortaleza del país (el 84% de este grupo), las opiniones se reparten casi al 50% sobre si el ritmo ha sido adecuado o excesivo.

En total, el 45% de los estadounidenses considera el multiculturalismo una fortaleza y se siente cómodo con la velocidad del cambio, mientras que el 39% también lo ve como fortaleza, pero cree que el cambio ha sido demasiado rápido.

¿Quién debe garantizar las necesidades básicas?



Otro hallazgo aparece al preguntar quién debe ser responsable de que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas. El 48% dice que el gobierno, mientras que el 50% dice que los propios individuos.

La diferencia partidista es pronunciada 72% de republicanos: los individuos.

69% de demócratas: el gobierno.

También hay brechas generacionales e ingresos:

​63% de los adultos de 18 a 29 años atribuye la responsabilidad al gobierno.

Casi el 60% de los mayores de 50 años la atribuye a los individuos.

Las personas de hogares con menores ingresos se inclinan más a favor del rol del gobierno.

Por su parte, Sharon L. Davies, presidente de la Fundación Kettering, subraya que “la democracia no puede realizarse plenamente sin el compromiso y la participación de todos”.

En esa línea, Jim Clifton, presidente de Gallup, destaca que el objetivo del proyecto es “ofrecer las tendencias actuales más precisas sobre el estado de la democracia estadounidense, incluyendo una comprensión más profunda de su significado, desde la propia voz de los ciudadanos”.