Stephen Miller sobre Petro: "El narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente"

Publicado por Sabrina Martin 19 de noviembre, 2025

La Administración Trump volvió a colocar a Colombia y al Gobierno de Gustavo Petro en el centro del debate sobre la seguridad regional, al advertir que el avance del narcotráfico en ese país representa un riesgo creciente para Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, amplió esta posición en una conversación con el reportero de Voz News, Juan Esteban Silva, al subrayar que Colombia es una amenaza de “extrema gravedad” para el país.

Miller, consultado directamente sobre el Gobierno de Gustavo Petro, reiteró que el presidente Trump “ha sido muy claro” sobre su visión del mandatario colombiano y sobre el impacto regional del narcotráfico. Destacó que Washington considera que la amenaza que enfrenta Colombia es urgente, tanto por el poder de las redes criminales como por su conexión con estructuras que operan en otros países de la región.

"El narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente", dijo.

Trump evalúa autorización de ataques dirigidos en la región

La advertencia de Miller coincide con el anuncio del presidente Trump de que podría autorizar ataques contra objetivos asociados a cárteles en Venezuela, Colombia y México.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han interceptado y hundido embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Estas acciones —que buscan desarticular corredores marítimos de alto valor— han generado preocupación en sectores del Gobierno colombiano por el riesgo de una escalada directa contra estructuras que operan cerca de su territorio.