Encuesta: crece el optimismo en la 'América rural' sobre el futuro del país

Publicado por Joaquín Núñez 18 de noviembre, 2025

Los estadounidenses rurales están más optimistas con el futuro de los Estados Unidos. Así lo encontró una encuesta realizada recientemente por American Communities Project (ACP) entre finales de agosto y principios de septiembre.

Según los resultados del sondeo, el 59% de aquellos que viven en la "América rural central", a quienes los investigadores definieron como comunidades rurales mayoritariamente blancas con residentes de ingresos medios y una población de 24 millones de personas, tienen una perspectiva positiva sobre el futuro del país. El número representa un incremento de 16 puntos porcentuales comparado con el 2024.

Otras comunidades optimistas son las personas que viven en "zonas agrícolas de envejecimiento" y quienes se identificaron como parte de la "clase trabajadora". En ambos grupos, el optimismo subió 17 puntos desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

En cuanto a los temas que más preocupan a la comunidad rural, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera: inflación, impuestos, drogas y opioides, salud, las personas sin hogar y la inmigración.

"Quizás lo más interesante es que los cambios positivos en algunas comunidades que votaron por Trump fueron enormes: 19 puntos en las zonas agrícolas envejecidas y 16 puntos en los centros evangélicos, las tierras nativas americanas y las zonas rurales del centro de Estados Unidos", explicaron desde ACP sobre los resultados de la encuesta.

Del otro lado, las comunidades más urbanas y con tendencia a votar por el Partido Demócrata, expresaron un fuerte pesimismo desde la victoria de Trump.

"Por su parte, la mayoría de las comunidades de tendencia demócrata afirmaron sentirse menos positivas que en 2024, pero las caídas fueron en su mayoría menores: 4 puntos en el sur afroamericano y los suburbios urbanos, y 1 punto en las ciudades universitarias. Las grandes ciudades se mostraron más pesimistas, con una caída de 10 puntos en sus sentimientos positivos", añadieron.