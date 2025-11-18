Fin de ciclo: la edad de jubilación plena del seguro social cambiará en 2026

El presidente Ronald Reagan en la Oficina Oval de la Casa BlancaRon Sachs - CNP/Sipa USA / Cordon Press

18 de noviembre, 2025

A partir de 2026 entrará en vigor el último incremento previsto en la edad de jubilación completa (Full Retirement Age o FRA) del Seguro Social estadounidense. Las personas nacidas en 1960 o después tendrán que esperar hasta los 67 años para cobrar el 100% de las prestaciones que les corresponden, culminando así el calendario de aumentos aprobado en la reforma de 1983.

¿Qué significa exactamente este cambio?



Actualmente, la FRA es de 66 años y 10 meses para quienes nacieron en 1959.

En 2026 llegará a los 67 años exactos para todos los nacidos a partir de 1960.

Quienes nacieron en 1960 alcanzarán esa edad plena en 2027 (no en 2026).

Este ajuste, acordado hace 42 años, afectará, principalmente a los baby boomers más jóvenes (1960-1964) y, sobre todo, a la generación X (1965-1980) y a todas las generaciones posteriores.

Varias generaciones afectadas



Max Richtman, presidente y CEO del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, lo describe así: “Elevar la edad de jubilación supone un recorte efectivo en las prestaciones vitalicias para los baby boomers más jóvenes, los miembros de la generación X y todas las generaciones posteriores”, según reseña CBS News.

Un ciclo cumplido No se trata de una sorpresa legislativa, simplemente se cerrará el calendario que el Congreso de Estados Unidos aprobó hace más de cuatro décadas.



En esa línea, el 20 de abril de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó las

En esa línea, el 20 de abril de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó las Enmiendas a la Seguridad Social de 1983 (Public Law 98-21), una ley histórica que salvó al programa de la insolvencia inmediata y, entre otras medidas, estableció el aumento gradual de la edad de jubilación plena de 65 a 67 años.

La realidad choca con las expectativas



Sin embargo, diversos estudios muestran una brecha persistente entre lo que los estadounidenses creen y lo que realmente ocurre:

La edad media real de jubilación en EEUU es 62 años, no los 65 que muchos esperan.

Casi el 60% de los jubilados actuales se retiró antes de lo planeado, principalmente por problemas de salud o pérdida de empleo (Centro Transamerica para Estudios de la Jubilación).

El 44% de los trabajadores prevé solicitar el Seguro Social antes de su FRA, aceptando una reducción permanente de hasta el 30% en la prestación mensual.

Nueve de cada diez trabajadores declaran que no piensan esperar hasta los 70 años —edad que maximiza la prestación con un aumento del 24% respecto a la FRA— a pesar de las recomendaciones financieras tradicionales.