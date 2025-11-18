Trump afirma que Maduro “no ha sido bueno con Estados Unidos” y no descarta el envío de tropas a Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 17 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que mantiene abiertas todas las alternativas para enfrentar la crisis venezolana, incluyendo una posible intervención militar. Desde la Casa Blanca, el mandatario subrayó que la situación en Venezuela exige una respuesta firme y que su Administración evaluará cada escenario disponible para proteger los intereses de Estados Unidos.

“No descarto nada. Tenemos que resolver el asunto de Venezuela”, señaló al ser consultado sobre si descartaba el envío de tropas estadounidenses al terreno.

Apertura a un diálogo táctico, sin suavizar el mensaje

A pesar de su postura firme, el presidente confirmó que estaría dispuesto a hablar con Maduro si lo considera útil: “Sí, probablemente hablaría con él. Hablo con todo el mundo”, dijo al ser cuestionado sobre si sostendría un diálogo directo antes de autorizar operaciones contra el régimen.

Trump aclaró que su disposición a conversar no implica simpatía alguna hacia la dictadura de Venezuela. Al contrario, expresó su respaldo al pueblo venezolano y resaltó que la destrucción provocada por el chavismo. “Amo a Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país… jamás podrá olvidarse”, afirmó.