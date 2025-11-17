La EPA de Trump revierte normas de la era Obama-Biden en aguas federales y celebra una "victoria del sentido común"

Publicado por Joaquín Núñez 17 de noviembre, 2025

La Administración Trump revirtió una regulación de la era Obama que determina qué aguas están sujetas a la regulación federal dentro de la Ley de Aguas de 1972. El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, celebró la medida como una "victoria para el sentido común".

De acuerdo con la citada ley, si un charco, arroyo, humedal o zanja entra dentro de la definición de 'Waters of the United States' (WOTUS), las actividades comerciales en esas aguas pueden requerir de permisos federales. Bajo los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, la EPA había utilizado una definición amplia de WOTUS, sumando más cuerpos de agua bajo la autoridad federal.

En el caso Sackett v. EPA de 2023, la Corte Suprema de Justicia limitó el poder de la EPA para regular humedales y cuerpos de agua pequeños. El fallo estableció que solo son regulables los humedales que tengan una conexión física continua con “aguas navegables”, limitando así el alcance de la Ley de Aguas.

A partir del fallo, la Administración Trump decidió perseguir una norma más simple y acotada. De acuerdo con el director de la EPA, esta nueva legislación viene a cumplir una doble función: añadir claridad regulatoria y al mismo tiempo proteger las vías fluviales de Estados Unidos. Al reducir la intervención federal y dar más certeza sobre las regulaciones, busca “evitar que cosas como charcos o zanjas pequeñas desencadenen costosos permisos”.

"Las administraciones demócratas han instrumentalizado la definición de aguas navegables para arrebatar más poder a los agricultores, terratenientes, empresarios y familias estadounidenses. Hemos escuchado a estadounidenses de todo el país que quieren agua limpia y una normativa clara. Los propietarios de tierras estadounidenses ya no deberían verse obligados a gastar dinero valioso contratando a un abogado o consultor solo para saber si hay agua de los Estados Unidos en su propiedad", expresó Zeldin en un comunicado al que tuvo acceso Fox News.

"¡Otra victoria para el sentido común! La EPA de Trump acaba de publicar una nueva propuesta de definición de 'Aguas de los Estados Unidos' que, si se aprueba, aportaría la claridad que los agricultores, ganaderos y propietarios de tierras han estado pidiendo. Esta definición sigue la sentencia de la Corte Suprema en el caso Sackett, promueve el federalismo cooperativo y protege las vías fluviales de Estados Unidos", añadió en su cuenta de X.