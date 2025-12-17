Copa NBA: los Knicks vuelven a alzar un título medio siglo después tras doblegar a los Spurs

Publicado por Israel Duro 17 de diciembre, 2025

Han tenido que pasar 52 años para volver a ver a jugadores de los New York Knicks levantando un trofeo. Y ha tenido que ser la Copa NBA, uno de nuevo cuño, con apenas tres años de antigüedad el que consiguiera la franquicia del Madison Square Garden. Para ello, tuvo que doblegar a unos San Antonio Spurs en los que su estrella, Victor Wembanyama no pudo obrar su magia como en las semifinales ante los Lakers.

La clave de la victoria estuvo en el trabajo grupal, con 25 puntos de Jalen Brunson y 28 del británico OG Anunoby para un resultado final de 124 a 113. Ambos contaron el determinante apoyo del pívot Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros, en la que capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva y el doble doble del dominicano Karl-Anthony Towns (16 puntos y 11 rebotes).

Los Spurs habían estado por delante en el segundo y tercer cuarto, pero no lograron consolidar una ventaja significativa y se desmoronaron en el último parcial, que perdieron por 35-19. El quinteto neoyorquino, dirigido por Mike Brown, dio la vuelta al partido gracias a una gran actuación defensiva en el parcial decisivo, dejó al conjunto texano por debajo de los 20 puntos.

Brunson brilla, los Spurs se apagan con 'Wemby'

Brunson, de 29 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para una efectividad del 41 por ciento desde la cancha, conectando 11 de sus 27 intentos. Además repartió ocho asistencias. "Estuvimos abajo por diez puntos y buscamos una forma de ganar", comentó la estrella de los Knicks en declaraciones recogidas por AFP. "Mis compañeros me tienen toda la confianza y sin ellos no podría estar en esta posición".

Una actuación que contrasta con la estrella rival, Wembanyama, quien sólo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, con seis rebotes y una asistencia. No obstante, los mejores momentos de su equipo giraron alrededor de 'Wemby', que dio muestras de su talento excepcional con dos triples, dos volcadas y una canasta de media distancia que maravilló a los presentes, todo en el tercer cuarto.

Los Knicks se sumaron a Los Angeles Lakers, en 2023, y los Milwaukee Bucks, el año pasado, como los únicos campeones en la historia de un torneo que sigue sin repetir finalistas.