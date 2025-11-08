De la cárcel al concejo municipal: Angela Walker, una exconvicta por asesinato, gana un escaño en Maine

Publicado por Agustina Blanco 8 de noviembre, 2025

En un resultado que ha generado amplio debate en las plataformas digitales, Angela Walker, una residente de Bangor, Maine, con un historial penal que incluye una condena por homicidio involuntario, resultó electa para el concejo municipal local el martes por la noche.

Walker, quien cumplió una década tras las rejas por su rol en la muerte de un turista canadiense en 2002, recibió el respaldo de un grupo progresista, aunque no milita en ningún partido político formal.

De acuerdo con reportes de Fox News, el caso de Walker remonta a una confrontación violenta hace más de dos décadas, cuando ella y su hermano se vieron envueltos en una riña con Derek Rogers, un visitante de Canadá.

Según detalles judiciales, el incidente surgió tras un presunto insulto racista dirigido a Walker, de origen nativo americano. Rogers fue hallado sin vida, con signos de golpes severos y asfixia por arena, lo que llevó a que Walker se declarara culpable de homicidio involuntario y perjurio. La sentencia de 10 años de prisión marcó un capítulo oscuro en su vida, del cual ha buscado distanciarse públicamente.

Ahora, con un término de tres años por delante, Walker se unirá a otros tres ediles recién elegidos para abordar temas locales en Bangor. En entrevista con el Bangor Daily News, la flamante concejala expresó su deseo de enfocarse en el futuro: "Quiero que la gente vea que es posible cambiar. Ese es mi pasado. Ya no vivo allí y soy una persona diferente".

Sin embargo, la victoria de Walker no pasó desapercibida en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tema de debate y sorpresa.

Reacciones a la elección



El senador republicano Ted Cruz replicó con un simple "¿Eh, qué?" en X, al contestar una publicación, reflejando la sorpresa.

Otros comentarios en X amplificaron el eco: Jesse Franklin-Murdock, de Dhillon Law Group, escribió: "Desafortunadamente, Jay Jones no es la única opción... Hay una auténtica sed de sangre en la izquierda, y los votantes están más que dispuestos a desahogarla en las urnas".

Unfortunately, Jay Jones is not the floor. There is a genuine bloodlust on the left, and voters are all to happy to let it out the ballot box. https://t.co/JKAyde6vGh pic.twitter.com/LURP4D6bUe — Jesse Franklin-Murdock (@MurdockJDF) November 6, 2025

Por su parte, Tom Elliott, fundador de Grabien, ironizó: "Nuevo paradigma progresista: cuantos más enfermos mentales, más populares".

New progressive paradigm: The more mentally ill, the more popular https://t.co/zAlAmpaghv — Tom Elliott (@tomselliott) November 6, 2025

Mientras tanto, Paul A. Syzpula, un influencer conservador, cuestionó: "¿Qué demonios está pasando? A los demócratas simplemente no les importa lo que hagan sus políticos".

WTH is going on? Democrats simply don’t care what their politicians do. — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 6, 2025