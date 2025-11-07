El zar de la IA de Trump: "No habrá rescate" para las tecnológicas si quiebran

Publicado por Alejandro Baños 7 de noviembre, 2025

El zar de las criptomonedas y de la inteligencia artificial (IA) de la Casa Blanca, David Sacks, afirmó que la Administración Trump no rescatará a ninguna compañía tecnológica, sea cual sea su nombre, si fracasa en sus operaciones y quiebra.

"No habrá rescate federal para la IA. Estados Unidos cuenta con al menos cinco grandes empresas pioneras en este modelo", señaló Sacks, en una publicación en X. "Si una fracasa, otras ocuparán su lugar".

Estas declaraciones de Sacks llegan en un momento delicado para las principales compañías tecnológicas, que están registrando importantes pérdidas bursátiles en los últimos días. En esa situación se encuentran entidades como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Tesla, Meta Platforms y Amazon.

Desde el análisis se apunta a que las grandes compañías tecnológicas se encuentran en una "burbuja" -invirtiendo inmensas cantidades de dinero en el desarrollo de la IA y en la construcción de centros de datos- que puede estallar en cualquier momento.

Ante esa afirmación, junto con la de que se está trabajando para que surja la "superinteligencia", Sacks cree que ambas teorías "pueden ser falsas", aunque no llegó a ser tajante respecto a estos asuntos.

"Las dos narrativas más importantes sobre la IA en este momento son que (1) se trata de una burbuja enorme (es decir, totalmente falsa) y (2) está a punto de dar lugar a la superinteligencia (es decir, totalmente real). Ambas narrativas pueden ser falsas (que es lo que yo creo), pero es muy poco probable que ambas sean ciertas", señaló.