"Irresponsables": la Casa Blanca critica a Mamdani por vincular a Trump con las amenazas de bomba en Nueva Jersey

Karoline Leavitt, durante su comparecencia en la Casa Blanca el 4 de noviembre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de noviembre, 2025

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó al candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata, Zohran Mamdani, por tratar de vincular al presidente Donald Trump con las amenazas de bomba que se han producido en Nueva Jersey durante la jornada electoral.

Durante su comparecencia rutinaria ante los medios de este martes, Leavitt afirmó que Mamdani carece de pruebas para responsabilizar a Trump de estas amenazas, al mismo tiempo que calificó de "irresponsables" sus acusaciones.

"He visto los comentarios de Mamdani y creo que son totalmente irresponsables y carecen de pruebas. Creo que este es otro ejemplo más de cómo, lamentablemente, el Partido Demócrata no defiende nada", dijo Leavitt desde la Casa Blanca. "Lo único que defienden es oponerse al presidente Donald Trump".

"Creo que es muy triste ver que alguien que encabeza la candidatura en las elecciones de hoy diga esas cosas sobre el presidente cuando es obvio que él no tiene absolutamente nada que ver con esas amenazas", agregó la funcionaria.

Este martes, al inicio de la jornada electoral en Nueva York, Mamdani señaló que estas amenazas son parte del "enfoque general" de la Administración Trump para "intentar intimidar a los votantes con acusaciones infundadas de fraude electoral como medio para reprimir la voz de los estadounidenses en todo el país".

Además, el candidato demócrata a la alcaldía neoyorquina calificó de "extremadamente preocupante" que se produzcan incidentes como estos durante unas elecciones. "Creo que es un ejemplo de los ataques que estamos viendo contra nuestra democracia", agregó Mamdani.