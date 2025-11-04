Trump: "Cualquier judío que vote a Mamdani es un estúpido"

El presidente Donald Trump advirtió el martes a los votantes judíos que no apoyen al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, que actualmente lidera las encuestas.

"¡¡¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado antisemita, es un estúpido!!!". Trump publicó en Truth Social.

Mamdani se presenta como socialista, aunque los conservadores han advertido de que representa una amenaza fundamentalista islámica. El propio Trump ha instado a los republicanos a votar por el exgobernador Andrew Cuomo, demócrata de Nueva York, frente al republicano Curtis Sliwa, en un intento por evitar que gane el puesto.

Mamdani saltó a la fama durante las primarias demócratas, en las que se impuso a Cuomo, que luego presentó una candidatura independiente.



Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News. Síguele en X.

