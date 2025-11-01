Washington no enviará funcionarios de alto nivel a la COP30 en Brasil

Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

El país no enviará a ningún funcionario de alto rango a la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, según confirmó este sábado la Casa Blanca a la agencia AFP.

La decisión refuerza la orientación del gobierno de Donald Trump, que ha priorizado el impulso a la industria de los combustibles fósiles y se ha distanciado nuevamente de los compromisos climáticos internacionales.

"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato al medio. Según la fuente, el presidente "está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos", en referencia a los recientes acuerdos comerciales y de cooperación que, según Washington, "incluyen un fuerte componente energético".

Trump, quien abandonó por segunda vez el Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ya había descartado participar en la cumbre de líderes previa a la COP, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre. Con esta nueva decisión, tampoco enviará a negociadores climáticos de alto nivel a las conversaciones.

Reacciones y contexto internacional

El anuncio llega en un momento en que menos de 60 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la COP30, según informó el gobierno brasileño. Entre los mandatarios que sí acudirán se cuentan los de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia, mientras que China enviará al viceprimer ministro Ding Xuexiang en representación del presidente Xi Jinping.

La ausencia estadounidense ha generado inquietud entre diplomáticos y ambientalistas, que temen que Washington pueda retirarse de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta el Acuerdo de París. Tal paso complicaría el regreso de futuros gobiernos a los compromisos climáticos, aunque persisten dudas sobre si el Ejecutivo tiene autoridad legal para hacerlo sin aprobación del Senado.