Washington no enviará funcionarios de alto nivel a la COP30 en Brasil
Trump, quien abandonó por segunda vez el Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ya había descartado participar en la cumbre de líderes previa a la COP, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre.
El país no enviará a ningún funcionario de alto rango a la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, según confirmó este sábado la Casa Blanca a la agencia AFP.
La decisión refuerza la orientación del gobierno de Donald Trump, que ha priorizado el impulso a la industria de los combustibles fósiles y se ha distanciado nuevamente de los compromisos climáticos internacionales.
"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato al medio. Según la fuente, el presidente "está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos", en referencia a los recientes acuerdos comerciales y de cooperación que, según Washington, "incluyen un fuerte componente energético".
Trump, quien abandonó por segunda vez el Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ya había descartado participar en la cumbre de líderes previa a la COP, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre. Con esta nueva decisión, tampoco enviará a negociadores climáticos de alto nivel a las conversaciones.
Economía
La COP29 quiere hacer caja: propone que los países ricos paguen 250.000 millones anuales para finanzas climáticas
Verónica Silveri Pazos
Reacciones y contexto internacional
El anuncio llega en un momento en que menos de 60 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la COP30, según informó el gobierno brasileño. Entre los mandatarios que sí acudirán se cuentan los de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia, mientras que China enviará al viceprimer ministro Ding Xuexiang en representación del presidente Xi Jinping.
La ausencia estadounidense ha generado inquietud entre diplomáticos y ambientalistas, que temen que Washington pueda retirarse de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta el Acuerdo de París. Tal paso complicaría el regreso de futuros gobiernos a los compromisos climáticos, aunque persisten dudas sobre si el Ejecutivo tiene autoridad legal para hacerlo sin aprobación del Senado.
Política
Trump canta victoria frente al "engaño del cambio climático" tras el viraje de Bill Gates
Santiago Ospital
170 delegaciones están acreditadas para la COP30
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP30, tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña.
Las expectativas giran en torno al rol de la Amazonía, la inclusión de comunidades indígenas, y cómo reconciliar desarrollo, conservación y compromisos climáticos en el contexto de tensiones globales sobre energía y financiamiento climático.