Washington no enviará funcionarios de alto nivel a la COP30 en Brasil

Trump, quien abandonó por segunda vez el Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ya había descartado participar en la cumbre de líderes previa a la COP, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre.

Esta imagen muestra el logotipo de la COP30AFP

Diane Hernández

El país no enviará a ningún funcionario de alto rango a la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, según confirmó este sábado la Casa Blanca a la agencia AFP

La decisión refuerza la orientación del gobierno de Donald Trump, que ha priorizado el impulso a la industria de los combustibles fósiles y se ha distanciado nuevamente de los compromisos climáticos internacionales.

"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato al medio. Según la fuente, el presidente "está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos", en referencia a los recientes acuerdos comerciales y de cooperación que, según Washington, "incluyen un fuerte componente energético".

Trump, quien abandonó por segunda vez el Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ya había descartado participar en la cumbre de líderes previa a la COP, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre. Con esta nueva decisión, tampoco enviará a negociadores climáticos de alto nivel a las conversaciones.

Reacciones y contexto internacional

El anuncio llega en un momento en que menos de 60 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la COP30, según informó el gobierno brasileño. Entre los mandatarios que sí acudirán se cuentan los de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia, mientras que China enviará al viceprimer ministro Ding Xuexiang en representación del presidente Xi Jinping.

La ausencia estadounidense ha generado inquietud entre diplomáticos y ambientalistas, que temen que Washington pueda retirarse de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta el Acuerdo de París. Tal paso complicaría el regreso de futuros gobiernos a los compromisos climáticos, aunque persisten dudas sobre si el Ejecutivo tiene autoridad legal para hacerlo sin aprobación del Senado.

170 delegaciones están acreditadas para la COP30

En total, 170 delegaciones están acreditadas para la COP30, que se perfila como una de las conferencias climáticas más tensas de los últimos años, marcada por la reorientación energética de Washington y el liderazgo ambiental de América del Sur, que busca impulsar un nuevo pacto global de reducción de emisiones.

​La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP30, tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

​Las expectativas giran en torno al rol de la Amazonía, la inclusión de comunidades indígenas, y cómo reconciliar desarrollo, conservación y compromisos climáticos en el contexto de tensiones globales sobre energía y financiamiento climático.

