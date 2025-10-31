El Departamento de Justicia investiga las acusaciones de fraude en el movimiento Black Lives Matter

Publicado por Misty Severi 31 de octubre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) ha abierto una investigación sobre las acusaciones de fraude vinculadas al movimiento Black Lives Matter (BLM), según confirmaron este jueves a Just The News fuentes familiarizadas con la investigación.

La investigación se centra en las acusaciones de que los líderes de Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. y otras organizaciones dirigidas por personas negras habrían defraudado a donantes durante las protestas por la justicia racial del verano de 2020, las cuales generaron decenas de millones de dólares en aportaciones al movimiento.

Una fuente anónima dijo a Associated Press que la investigación comenzó inicialmente bajo el Gobierno de Biden, pero desde entonces ha recibido una renovada atención bajo la nueva Administración presidencial. La investigación se centra en cómo los líderes de BLM gastaron los fondos, incluidos los $90 millones que recibió durante la protesta de Minneapolis por la muerte de George Floyd.

También ocurre después de que los líderes de la fundación BLM utilizaran parte de los fondos para adquirir una propiedad valorada en $6 millones en el área de Los Ángeles, que incluye una casa con seis dormitorios y varios baños.

La fundación ha confirmado que sus dirigentes recibieron citaciones del Departamento de Justicia, pero que no es objetivo oficial de una investigación federal.

"Seguimos comprometidos con la plena transparencia, la rendición de cuentas y la Administración responsable de los recursos dedicados a construir un futuro mejor para las comunidades negras", dijo la fundación en un comunicado.

Misty Severi, periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.

© Just The News