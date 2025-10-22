Carolina del Norte: los republicanos avanzan en el nuevo mapa congresional para asegurarse un escaño adicional

Publicado por Agustina Blanco 22 de octubre, 2025

El Senado estatal de Carolina del Norte, controlado por los republicanos, avanza hacia un nuevo mapa de distritos congresionales que busca consolidar su ventaja en la delegación del estado en el Congreso de Estados Unidos.

El mapa, que se espera sea ratificado por la Cámara de Representantes estatal pronto, transformará la actual división de 10 escaños republicanos y 4 demócratas en una de 11 a 3, eliminando el escaño del congresista demócrata Don Davis en el primer distrito congresional.

Próximos pasos



La legislación de redistribución de distritos en Carolina del Norte no está sujeta a veto por parte del gobernador demócrata Josh Stein, según la ley estatal.

Por su parte, Matt Mercer, director de comunicaciones del Partido Republicano de Carolina del Norte, señaló que la Cámara, con una sólida mayoría republicana, aprobará el mapa rápidamente. Mercer defendió la medida, argumentando que la solución para quienes se oponen a la manipulación partidista de los distritos es ganar elecciones estatales. “Se trata del momento, buenos candidatos y buenas campañas”, afirmó, según reseña The Guardian, destacando que los republicanos lograron victorias en 2010 bajo mapas diseñados por demócratas.

El escaño de Don Davis, representante del noreste del estado, ya era competitivo. Según los datos de las elecciones, un cambio de solo 6.307 votos en 2024 habría dado la victoria a su oponente republicana, Laurie Buckhout.

Carolina del Norte: una división política ajustada



En 2024, Donald Trump ganó el 51% de los votos en el estado, mientras que el 47,8% de los votos congresionales fueron para candidatos demócratas.

A nivel estatal, los demócratas ocupan la mitad de los cargos electos, incluyendo la gobernación y la fiscalía general.

Sin embargo, la mayoría republicana en la Corte Suprema estatal, obtenida en 2022, ha facilitado cambios en los mapas electorales tras el fallo de 2019 de la Corte Suprema de EEUU en Rucho contra Causa Común.

La aprobación del nuevo mapa podría consolidar el control republicano en la delegación de Carolina del Norte.