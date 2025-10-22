El líder de la OTAN visita a Trump ante el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Publicado por Joseph Weber 22 de octubre, 2025

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encuentra este miércoles en Washington DC, con poca antelación para reunirse con el presidente Trump - tras lo que, según se ha informado, fue su tensa reunión de la semana pasada con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski.

Trump habría dicho a Zelenski en la reunión del viernes en la Casa Blanca que no tenía intención de proporcionar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, al menos por ahora, casi tres años después de que Rusia invadiera Ucrania.

La OTAN confirmó a última hora del martes el viaje de Rutte. Esta alianza internacional, compuesta por 32 Estados miembros —en su mayoría europeos, aunque también incluye a Estados Unidos— fue creada con el propósito principal de "garantizar la seguridad en el área del Atlántico Norte".

La reunión prevista entre Trump y Rutte se produce también tras la cancelación de un encuentro previsto entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, en Budapest -en el marco de los esfuerzos en curso de la Administración Trump para negociar un alto el fuego o un acuerdo de paz.

Ruttte también tiene previsto durante su estancia en Washington reunirse con miembros del Congreso, según Politico.

