Zelenski: la negativa de Trump a enviar misiles Tomahawks a Ucrania redujo “el interés de Rusia en la diplomacia”

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de octubre, 2025

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comentó este martes que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de abstenerse de enviar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a su país disminuyó considerablemente el interés del régimen ruso en participar en negociaciones diplomáticas para poner fin a la invasión de Ucrania, la cual inició en febrero del año 2022, sin que el Kremlin haya logrado materializar ni un cambio de gobierno ni anexar territorio, en lo que hoy en día se ha convertido en uno de los conflictos bélicos más importantes del mundo.

“La línea del frente puede impulsar la diplomacia. En cambio, Rusia continúa haciendo todo lo posible para evadirla, y tan pronto como el tema de las capacidades de largo alcance para nosotros —para Ucrania— dejó de ser una cuestión inmediata, el interés de Rusia en la diplomacia se desvaneció casi automáticamente. Esto indica que precisamente este tema —el de nuestras capacidades de ataque en profundidad— podría ser la clave indispensable para la paz”, dijo Zelenski durante su discurso diario por video.

Los Tomahawk pueden viajar a velocidades subsónicas altas y evadir radares

El mandatario ucraniano también destacó las capacidades de los Tomahawk y agregó que son el tipo de arma que el Kremlin se tomaría “en serio” ante el daño que esta podría causar. “Cuanto mayor sea el alcance de Ucrania, mayor será la disposición de Rusia a poner fin a la guerra. Estas semanas lo reafirmaron. La discusión sobre los Tomahawk resultó ser una gran inversión en diplomacia: obligamos a Rusia a revelar que los Tomahawk son precisamente la carta que toman en serio. Seguiremos colaborando con los europeos y los estadounidenses en cuanto a las capacidades de largo alcance. La defensa aérea es, por supuesto, la principal prioridad”, dijo Zelenski.

Según numerosos expertos militares, los Tomahawk están diseñados para viajar a velocidades subsónicas altas y a baja altitud para evadir radares, lo que otorgaría al ejército ucraniano una capacidad y un alcance considerablemente mayores para ejecutar ataques efectivos contra puestos militares y centros energéticos rusos situados en lo profundo del país.