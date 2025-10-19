Trump planea aranceles agresivos contra Colombia por la complicidad de Petro con el narcotráfico: senador Graham

Publicado por Sabrina Martin 19 de octubre, 2025

El senador republicano Lindsey Graham afirmó que el presidente Donald Trump planea imponer “importantes aranceles” contra Colombia como parte de una nueva estrategia para enfrentar el narcotráfico que afecta a Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Graham explicó que sostuvo una conversación con el mandatario y que este le manifestó su decisión de “golpear no solo a los narcotraficantes, sino también donde más duele: en el bolsillo”. El senador añadió que el anuncio oficial de las medidas sería dado “hoy o mañana”.

Graham describió a Trump como “más duro que cualquier otro presidente” frente a las amenazas contra Estados Unidos y aseguró que quienes estén vinculados al narcotráfico “pagarán un precio muy alto”.

“Una cosa que he aprendido sobre el presidente Donald Trump, y que el mundo está aprendiendo rápidamente, es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos de América, él no ‘JUEGA’”, afirmó.

Trump acusa a Petro y anuncia fin de subsidios de EEUU a Colombia

Las declaraciones de Graham coinciden con un mensaje publicado por el propio presidente Trump en su plataforma Truth Social, donde calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “líder del narcotráfico” y anunció el fin de todos los subsidios o pagos que Estados Unidos otorga a ese país.

Trump afirmó que el narcotráfico “se ha convertido en el mayor negocio de Colombia” y acusó a Petro de “no hacer nada para detenerlo”, a pesar de la ayuda económica brindada por Washington durante años. En su publicación, el mandatario calificó esa cooperación como “una estafa a largo plazo” y aseguró que ya no se subsidiará a Colombia.

El presidente también sostuvo que las drogas producidas en ese país están destinadas a la venta masiva dentro de Estados Unidos y las responsabilizó de generar muerte y destrucción.