“Un loco enfermo”: Trump critica duramente al senador Rand Paul por no votar “de manera positiva a favor del Partido Republicano”

18 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump criticó duramente al senador republicano por Kentucky, Rand Paul, este viernes en la noche por no votar “de manera positiva a favor del Partido Republicano”. En su cuenta de Truth Social, el mandatario conservador arremetió contra el legislador al asegurar que este es una persona desagradable que suele votar contra los propios intereses del partido que asegura representar, comparándolo incluso con el congresista Thomas Massie, con quien Trump ha tenido fuertes encontronazos desde hace meses.

“Nunca fue genial, ¡pero se volvió realmente MALO! Yo lo ayudé a ser elegido DOS VECES (¡en el Gran Estado Libre Asociado de Kentucky!), pero simplemente nunca vota de forma positiva para el Partido Republicano. Es un tipo desagradable, pequeñito, muy parecido al ‘congresista’ Thomas Massie, también conocido como Rand Paul Jr., también de Kentucky (¡estado que gané tres veces, por márgenes abrumadores!), un loco enfermo que se niega a votar por nuestro gran Partido Republicano, por MAGA o por America First. ¡Es realmente extraño!”, escribió el presidente.

El uso de la fuerza militar unilateral

En las últimas semanas, Trump y Paul han mantenido una fuerte disputa por el uso de la fuerza militar unilateral del presidente contra los cárteles de la droga venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, así como también sobre la posibilidad de materializar ataques directos dentro de Venezuela. El senador de Kentucky ha criticado la falta de autorización del Congreso para dichos ataques e incluso ha abogado por imponer límites a los poderes de guerra con los que cuenta Trump.

Pocas horas antes de la publicación de Trump, Paul volvió a criticar los ataques contra las lanchas narcotraficantes en el Caribe, en el marco de una nueva iniciativa que este está liderando para impedir que la administración republicana eluda al Congreso en este tipo de operaciones. La iniciativa está siendo actualmente copatrocinada por Paul y el senador demócrata Adam Schiff, y está siendo impulsada por el senador demócrata Tim Kaine. Su fin es evitar que Trump declare unilateralmente la guerra a Venezuela.