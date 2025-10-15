Stefanik y Cotton instan a Bessent a abrir una investigación sobre la financiación del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas

La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik/ AFP .

Publicado por Misty Severi 15 de octubre, 2025

La presidente del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, instó el martes al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que abra una investigación sobre la financiación del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) para asegurarse de que no está financiado por Hamás u otras organizaciones terroristas.

Stefanik y el presidente de la Conferencia Republicana del Senado, Tom Cotton, instaron a la investigación en una carta conjunta, en la que acusaron al director ejecutivo de CAIR de haber dirigido anteriormente la Asociación Islámica para Palestina, que, según afirmaron, las autoridades han identificado como una fachada propagandística de Hamás.

Los republicanos también afirmaron que la dirección de CAIR asistió a una reunión en Filadelfia del Comité Palestino de la Hermandad Musulmana en 1993, en la que los miembros discutieron el apoyo a Hamás, a pesar de su etiqueta de organización terrorista extranjera.

"Estas conexiones fundacionales, unidas a la conducta de CAIR tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, merecen un renovado escrutinio", escribieron los legisladores. "CAIR ha centrado sus esfuerzos en apoyar protestas antiisraelíes en los campus. Aunque la protesta pacífica está protegida, muchas de estas manifestaciones han dado lugar a incidentes de acoso y violencia antisemita."

Los legisladores también afirmaron que la organización ha apoyado a líderes de protestas antiisraelíes y recientemente resolvió una demanda que la habría obligado a revelar sus fuentes de financiación.

"Este patrón de vínculos históricos con Hamás, la reciente retórica pública alineada con la narrativa de Hamás y el apoyo al activismo radical, plantea serias dudas sobre si el apoyo de CAIR a Hamás equivale a apoyo material al terrorismo", señalaron ambos.

"Instamos al departamento a que investigue inmediatamente si CAIR mantiene vínculos financieros con Hamás que constituyan una violación de las sanciones estadounidenses a Hamás y garantice que ninguno de sus activos está siendo utilizado para promover los objetivos de Hamás", añadieron.

© Just The News.