Una juez federal bloqueó temporalmente a la Administración Trump de desplegar tropas en Illinois

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de octubre, 2025

La juez de distrito April Perry bloqueó temporalmente este jueves a la Administración del presidente Donald Trump de federalizar o desplegar a la Guardia Nacional en el estado de Illinois, luego de que el mandatario republicano ordenara el envío de cientos de tropas a Chicago no solo para combatir el crimen en la ciudad, sino también para colaborar en la aplicación de leyes migratorias.

Perry emitió su decisión directamente desde la sala del tribunal, luego de casi tres horas de argumentos presentados por los abogados del estado de Illinois y del Gobierno federal. La orden de la jueza entró oficialmente en vigor este mismo jueves y se mantendrá vigente durante dos semanas, luego de que esta asegurara en un comunicado que no había visto evidencia alguna de que exista peligro de rebelión en el estado, el cual ha sido uno de los argumentos de la Administración Trump para justificar el despliegue.

Respuesta de la Administración Trump

Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, explicó que la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago estaba justificada, ya que la ciudad estaba plagada de una “trágica anarquía”. De igual forma, Hamilton agregó que “Chicago está experimentando una nueva y descarada forma de hostilidad por parte de alborotadores que atacan a las fuerzas federales del orden. No son manifestantes. Hay suficiente evidencia de que existe el peligro de una rebelión aquí, y así es”.

Luego del fallo de Perry, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, aseguró que Trump “ha ejercido su autoridad legal para proteger a los oficiales y activos federales” y que “no hará la vista gorda ante la anarquía que azota las ciudades estadounidenses”. Asimismo, Jackson explicó que la administración republicana apelará la decisión.