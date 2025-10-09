Trump elogia al "visionario" Cristóbal Colón y su "noble misión" en su proclama sobre el Columbus Day

Publicado por Carlos Dominguez 9 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este jueves una proclamación que reafirma el Columbus Day como celebración del explorador italiano Cristóbal Colón, declarando "¡Hemos vuelto, italianos!" durante una reunión de su Gabinete.

"En este Columbus Day, honramos su vida con reverencia y gratitud, y nos comprometemos a reclamar su extraordinario legado de fe, valor, perseverancia y virtud a los pirómanos de la izquierda que han intentado destruir su nombre y deshonrar su memoria", anuncia el documento.

La declaración también designa oficialmente el segundo lunes de octubre -el 13 de este año- como el Columbus Day, en honor al explorador como "el héroe americano original" y símbolo de la civilización occidental. Asimismo, el documento insta a los estadounidenses a celebrar el día con ceremonias y actividades, y ordena que la bandera de EEUU se exhiba en todos los edificios públicos.

El viaje histórico y el legado hispánico

Nacido en Génova, Italia, en 1451, Colón se convirtió en un líder de la Era de la Exploración. Tras años de preparación y solicitudes de apoyo, logró financiamiento de la Corona española para emprender una audaz expedición que muchos consideraban imposible. Guiado por una noble misión —descubrir una nueva ruta comercial hacia Asia, glorificar a España y difundir el Evangelio— Colón zarpó el 3 de agosto de 1492 con tres pequeñas naves: la Niña, la Pinta y la Santa María, como recuerda la proclamación de la Casa Blanca.

El 12 de octubre de 1492, Colón tocó tierra en lo que hoy son las Bahamas, erigió una cruz y tomó posesión de las tierras en nombre de España, siguiendo la tradición jurídica de la época, que quedó registrada en las cartas y diarios de navegación dirigidas a la Corona. Su viaje marcó el inicio de la presencia hispánica en el continente americano, que dejó una huella profunda a través del idioma español, la herencia cultural, el derecho hispano y la fe cristiana que aún hoy forman parte esencial de la identidad de América.

Una campaña para borrar la historia

El Columbus Day ha sido una celebración federal desde 1937, pero en los últimos años muchos estados y ciudades controlados por los demócratas han pasado a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas en su lugar.

La proclamación de Trump contrasta con el enfoque del presidente Joe Biden para 2021, que reconocía tanto el Columbus Day como el Día de los Pueblos Indígenas.

"En los últimos años, Cristóbal Colón ha sido el principal objetivo de una despiadada campaña para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio. Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, destrozaron sus monumentos, mancharon su carácter y trataron de exiliarlo de nuestros espacios públicos. Bajo mi liderazgo, esos días por fin han terminado, y ahora nuestra nación se atendrá a una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano, y todos los ciudadanos están eternamente en deuda con su implacable determinación", se lee en la declaración firmada por el líder republicano.

Reconocimiento a la comunidad italoamericana y al legado español

Además de honrar la figura de Colón, la proclamación reconoce el aporte de los italoamericanos al desarrollo de Estados Unidos y resalta la herencia cultural compartida que une a América con Europa. El documento también subraya el papel de España en la historia del continente, al recordar que la expedición de Colón dio origen a más de tres siglos de presencia hispánica en América, cuya influencia permanece viva en gran parte del territorio estadounidense, especialmente en Florida, Texas, California, Nuevo México y Puerto Rico.

"Hasta el día de hoy, Estados Unidos e Italia comparten un vínculo especial arraigado en los valores intemporales de la fe, la familia y la libertad", señala el documento, en el que la Casa Blanca reitera su intención de fortalecer esta histórica amistad.