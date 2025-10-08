"Deberían estar en la cárcel": Trump arremete contra el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois

Publicado por Carlos Dominguez 8 de octubre, 2025

El presidente Trump indicó este miércoles en Truth Social que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, deberían estar en la cárcel por no proteger adecuadamente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡Gobernador Pritzker también!", escribió el presidente.

Las protestas violentas en Chicago contra la operación Midway Blitz, en la que participan agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP), han resultado en múltiples enfrentamientos y arrestos, de los cuales al menos 30 personas enfrentan cargos federales.

Esta operación tiene como objetivo identificar y detener a inmigrantes ilegales para deportarlos. Por el momento, más de 1.000 personas sin estatus legal en EEUU han sido detenidas en Chicago y sus alrededores.

Las declaraciones del líder republicano se produjeron en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno federal y las autoridades de Chicago, que han intentado bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, en medio de una crisis de seguridad pública.