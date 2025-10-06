Una juez de Oregón prohíbe también el despliegue de tropas de otros estados en Portland

Publicado por Israel Duro 6 de octubre, 2025

La juez de distrito Karin Immergut emitió un auto a última hora del domingo por el que prohibía temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional de California en Portland. La propia juez había paralizado el envío de tropas del propio Oregón a la ciudad el pasado sábado, pero amplió la medida a todo el país tras el anunció de la Administración Trump de que enviaría militares del Estado Dorado.

De acuerdo con la orden de restricción temporal de emergencia lanzada por Immergut, la inicitiava de Trump es "ilegal e inconstitucional", por lo que procedía a paralizarla de manera temporal. “Parece violar tanto el 10 U.S.C. §12406 como la Décima Enmienda", apuntó la juez -nominada para este puesto por el propio Trump en 2018-, de acuerdo con Adam Klasfeld de AllRise News.

El DOJ anuncia que recurrirá el auto

Además, Immergut cuestionó al abogado del Departamento de Justicia Eric Hamilton sobre los nuevos intentos de la Administración federal de contunuar con el desplazamiento de tropas a Portland. "¿Cómo es posible que traer a la Guardia Nacional federalizada de California no contravenga directamente la orden de restricción que emití ayer? Usted es un funcionario del tribunal. ¿No están los acusados eludiendo mi orden?".

El DOJ anunció que recurriría la medida puesto que considera que "el presidente conserva la autoridad bajo la ley federal para desplegar fuerzas de la Guardia Nacional en casos de "disturbios internos".