“No más políticas de identidad”: Joe Rogan celebró el plan de Hegseth para eliminar “la basura woke” de las Fuerzas Armadas

1 de octubre, 2025

El famoso podcaster Joe Rogan respaldó este martes la decisión del secretario de Defensa Pete Hegseth de eliminar la cultura woke de las Fuerzas Armadas estadounidenses para que no hubiera “más políticas de identidad ni m##rdas”, así como de exigir mejores condiciones físicas. “Bueno, ya viste qué ca##jos estuvo pasando en los últimos cuatro años. Tienes tipos en vestidos hablando de lo importante que es la inclusividad, ‘Lo más importante del ejército es la inclusividad’”, comentó Rogan durante su último pódcast.

Asimismo, el comediante y comentarista deportivo explicó: “Teníamos locos a cargo de puestos muy importantes, incluido ese tipo que estaba robando ropa de mujer. Ese sujeto estaba encargado, como de, carajos, residuos nucleares, y andaba robando ropa interior de la gente. Con lápiz labial y la cabeza calva”. Rogan se refería a Sam Brinton, exfuncionario del Departamento de Energía que fue la primera “persona abiertamente género fluido” en servir en el gobierno de los Estados Unidos. Brinton fue despedido en 2022 después de ser sorprendido varias veces robando equipaje en videos de vigilancia e imágenes.

El plan de Hegseth

Los comentarios de Rogan durante su pódcast tuvieron lugar pocas horas después de que Hegseth les dijera a cientos de generales, durante un discurso en Quantico, que el ejército había terminado con la “basura woke”. Hegseth presentó su plan para el futuro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el que las tropas de combate volverían a cumplir con el “estándar masculino más alto únicamente”. De igual forma, el secretario de Defensa anunció la implementación de un nuevo plan de condición física para tropas y generales, asegurando que estaba “cansado” de ver generales “gordos” caminando por ahí.

En su discurso, Hegseth también enfatizó la necesidad de mantener estrictos estándares físicos, afirmando que todos los miembros del servicio, en todos los rangos, deben presentar pruebas de condición física y cumplir con determinados requisitos de peso y estatura dos veces al año. “Francamente, cansa mirar formaciones de combate, o cualquier formación, y ver tropas gordas. Del mismo modo, es totalmente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono dirigiendo comandos en todo el país y el mundo. Es una mala imagen. Es malo, y no es lo que somos”, señaló.