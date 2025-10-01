El senador demócrata Dick Durbin rechaza premio de la Arquidiócesis de Chicago tras críticas por su apoyo al aborto, a pesar de que el papa le asomó su respaldo

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de octubre, 2025

El cardenal Blase Cupich informó este martes a través de un comunicado que el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, rechazó un premio que estaba previsto para entregársele en una recepción de la Arquidiócesis de Chicago para el mes de noviembre. Según Cupich, la intención del galardón no era más que reconocer al senador, quien es católico, por su rol en la reforma migratoria y su apoyo a los inmigrantes en los Estados Unidos.

Sin embargo, tanto la arquidiócesis como Durbin han enfrentado numerosas críticas por parte de líderes y grupos tanto católicos como provida, debido a las posiciones proaborto que el senador demócrata ha expresado a lo largo de los últimos años. “Si bien me entristece esta noticia, respeto su decisión. Pero quiero dejar en claro que la decisión de presentarle un premio fue específicamente en reconocimiento a su singular contribución a la reforma migratoria y a su apoyo inquebrantable a los inmigrantes, algo tan necesario en nuestros días”, dijo Cupich en el comunicado.

El papa León XIV se pronunció a favor de Durbin

El anuncio del rechazo de Durbin al premio tuvo lugar poco después de que el papa León XIV criticara a los partidarios de la pena de muerte al afirmar que estos “no son realmente provida”, en un claro respaldo al senador demócrata. “Alguien que dice: ‘Estoy en contra del aborto’, pero dice ‘Estoy a favor de la pena de muerte’, no es realmente provida. Alguien que dice: ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”, dijo el pontífice a los periodistas, según EWTN News, en respuesta a una pregunta sobre el intento de Cupich de honrar a Durbin.

Asimismo, el papa añadió: “Pediría ante todo que haya mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, así como católicos, decir que realmente necesitamos mirar detenidamente todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir como Iglesia”.

Por otro lado, el grupo de defensa conservador Catholic Vote celebró la decisión de Durbin a través de su cuenta de X, en la que escribió: “Esta es una gran noticia. Nuestras voces marcaron la diferencia”. Previamente, el grupo había expresado en numerosas ocasiones su indignación sobre el premio que se le iba a entregar a Durbin, al punto en que llegó a lanzar una petición en línea contra el reconocimiento al senador demócrata, llegando a reunir casi 40.000 firmas.