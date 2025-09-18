León XIV descarta cualquier reforma sobre diaconisas y fieles LGBT

Publicado por Israel Duro 18 de septiembre, 2025

El papa León XIV dejó claro que entre sus prioridades no se encuentra una reforma de la doctrina Católica en los referente a la sexualidad o a la ordenación de mujeres. Unas declaraciones con las que sale al paso de los rumores que estaban cobrando fuerza sobre un cambio de rumbo respecto a las personas LGBT.

Unos cometarios alentados por el jesuita estadounidense James Martin, líder del lobby LGBT entre los fieles católicos, y que tuvo una audiencia privada con el pontífice a principios de mes. Sin embargo, el pontífice no mencionó públicamente a los cerca de 1.400 católicos LGBT+ que fueron en peregrinación con Martin al Vaticano con motivo del Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia católica.

Primera entrevista del papa desde su elección en mayo

El pontífice estadounidense de 70 años, quien también tiene la nacionalidad peruana, repasó los retos en una entrevista en el último capítulo del libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que saldrá a la venta este jueves en Lima.

En la entrevista con la periodista Elise Allen, la primera que se publica tras su elección en mayo, León XIV cerró la puerta a eventuales cambios en la agenda más tradicional de la Iglesia católica. "Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio", afirmó.

León XIV también se alineó con su antecesor respecto del "papel de la mujer en la Iglesia": "Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles". Sin embargo, aseguró que no tiene "la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia" que excluye la ordenación de las diaconisas.

Refuerzo al compromiso con la familia "formada por padre, madre e hijos"

Con relación a la acogida de los fieles LGTBQ+, el obispo de Roma admitió que se trata de un "tema altamente polarizador", pero que no promoverá la polémica, por lo que mantiene la invitación que ya hizo la Iglesia. "Todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica".

Agregó que seguirá reconociendo "la familia tradicional" conformada por padre, madre e hijos, cuyo papel "ha sufrido en las últimas décadas" y debe ser "fortalecido".

El "tema del abuso sexual no puede convertirse en el foco central de la Iglesia"

En la entrevista, León XIV también abordó el escándalo de las agresiones sexuales por parte de religiosos. Si bien dijo que las víctimas deben ser tratadas con "gran respeto" y "comprensión", consideró que el "tema del abuso sexual no puede convertirse en el foco central de la Iglesia".

Advirtió, no obstante, que ha "habido casos probados de algún tipo de falsa acusación" -un 90% son denuncias de "víctimas auténticas"-, por lo que "la persona acusada tiene que ser protegida, sus derechos tienen que ser respetados".

Preocupación por la brecha creciente entre ricos y pobres

En otro aparte de la entrevista, León XIV expresó su preocupación por la brecha cada vez más amplia entre los más ricos y la clase trabajadora, y citó el caso de Elon Musk, quien está a punto de convertirse en el primer trillonario del mundo.

"Si eso es ya lo único que tiene valor hoy, entonces estamos en un gran problema", sentenció.