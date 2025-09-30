Trump exige a Microsoft despedir a una exfuncionaria de la Administración Biden por ser una “amenaza para la seguridad nacional”

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump le pidió públicamente al gigante tecnológico Microsoft que despida a la antigua número dos del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos durante la Administración del expresidente Joe Biden, Lisa Monaco, quien fue nombrada recientemente por la compañía como su nueva jefa de asuntos globales. En una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró este viernes que Monaco era una “corrupta” y exigió que fuera apartada lo antes posible de este nuevo cargo al citar preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional del país.

“Monaco ha sido sorprendentemente contratada como presidenta de Asuntos Globales de Microsoft, en un puesto de muy alto nivel con acceso a información altamente sensible. Que Monaco tenga ese tipo de acceso es inaceptable y no se puede permitir. Ella es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente considerando los grandes contratos que Microsoft mantiene con el Gobierno de los Estados Unidos”, escribió Trump.

De igual forma, Trump aseguró en su publicación que: “Debido a los muchos actos indebidos de Monaco, el Gobierno estadounidense recientemente le retiró todas las credenciales de seguridad, le quitó todo acceso a inteligencia de seguridad nacional y le prohibió la entrada a todas las propiedades federales. En mi opinión, Microsoft debería terminar de inmediato el empleo de Lisa Monaco”.

El llamado del mandatario republicano para que la compañía despida a Monaco tuvo lugar poco después de que un gran jurado federal acusara al exdirector del FBI James Comey de realizar una declaración falsa y de obstruir un procedimiento de la Cámara de Representantes en relación con su testimonio ante el Senado en el año 2020. Asimismo, hizo el llamado al gigante tecnológico luego de que el DOJ emitiera una citación para obtener los registros relacionados con el historial de viajes de la fiscal de distrito de Georgia, Fani T. Willis, quien llegó a acusar al presidente Donald Trump en un caso de interferencia electoral.