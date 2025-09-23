Kamala Harris respalda tibiamente a Mamdani: "Él es el candidato demócrata y debería recibir apoyo"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de septiembre, 2025

La exvicepresidenta Kamala Harris le dio un respaldo bastante comedido al candidato socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, al afirmar que, desde su punto de vista, el legislador estatal de Nueva York merece el respaldo como candidato demócrata.

Harris, quien se sentó con Rachel Maddow de MSNBC para una entrevista en la que hablaron de su nuevo libro 107 Days, de todas formas no mostró mucha firmeza al respaldar a Mamdani, que aún no ha recibido endorsos por parte de las figuras más prominentes del Partido Demócrata.

"Mira, en mi opinión, él es el candidato demócrata y debería recibir apoyo", dijo Harris ante la primera pregunta de Maddow.

"¿Apoyas su candidatura?", insistió la presentadora.

"Apoyo al demócrata en la contienda, sin duda", replicó la vicepresidente, sin elogiar al candidato.

Rápidamente, Harris luego matizó que Mamdani no es la única figura prometedora del Partido Demócrata y pidió al público no concentrar toda la atención en Nueva York.

“Pero, quiero decir, hay personas como Barbara Drummond en Mobile, Alabama, Helena Moreno en Nueva Orleans. También están postulándose para alcaldesas, y son estrellas. Así que, espero que no nos fijemos tanto en la ciudad de Nueva York que perdamos de vista a las estrellas a lo largo de nuestro país que ahora mismo se postulan para alcaldías y muchos otros cargos, gobernadores y demás. Así que ahí es donde estoy. Tenemos una gran carpa, y tenemos muchas estrellas”, dijo Harris en la entrevista.

A pesar del tibio respaldo público de Harris, Mamdani sigue viendo cómo avanza su candidatura sin recibir el aval formal de algunas de las principales figuras demócratas de Nueva York: ni el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries; ni el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer; han anunciado respaldos al candidato.

La figura con mayor peso que respaldó a Mamdani es la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien oficializó su endoso el 14 de septiembre tras un período de tres meses de espera.

La campaña de Mamdani, un político de extrema izquierda, ha generado fricciones internas: sectores moderados del Partido Demócrata le han cuestionado propuestas consideradas muy progresistas —como la creación de supermercados de propiedad municipal— y su negativa a condenar el lema antiisraelí “globalizar la intifada”.

El pronunciamiento de Harris, por su tono y momento, muestra cómo la tensión en el Partido Demócrata en torno a Mamdani sigue latente, con los demócratas moviéndose entre la necesidad de presentar unidad frente a los republicanos y la cautela ante opciones electorales que pueden polarizar a los votantes moderados de otros estados que miran con recelo el rumbo que sigue el partido azul.

Mientras tanto, la carrera por la alcaldía de Nueva York continúa sin sobresaltos, con Mamdani liderando cómodamente las encuestas tras imponerse con autoridad en las primarias demócratas.