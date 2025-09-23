Ipsos: los votantes prefieren a los republicanos para manejar la economía, crimen e inmigración

Publicado por Joaquín Núñez 22 de septiembre, 2025

Los votantes siguen confiando en el Partido Republicano para manejar la economía, el crimen y la inmigración. Así lo encontró una reciente encuesta de Ipsos, la cual fue explicada en CNN por el periodista de datos Harry Enten. La ventaja republicana en los temas clave se observó tanto entre los votantes en general como entre los independientes.

De acuerdo con el sondeo, realizado de cara a las elecciones de medio término de 2026, el GOP supera a los demócratas en temas sensibles para los ciudadanos. Por ejemplo, aventaja a los demócratas por siete puntos en la economía, por trece en la inmigración y por veintidós en lo que respecta al manejo del crimen.

La ventaja en estos tres tópicos se replica con los independientes. Apenas por un punto en economía, por diez en inmigración y por veintiuno en crimen. "En este momento concreto, son los republicanos los que llevan la iniciativa en los temas más importantes", expresó Enten.

"Si ganas con los independientes, ganas en general. ¿Y qué vemos aquí entre los independientes? Los republicanos siguen teniendo ventaja en materia de economía. Tienen una ventaja de diez puntos en inmigración. Tienen una ventaja de veintiún puntos en delincuencia. La conclusión es que, cuando se observan estas cifras, los demócratas deberían llamar a sus oficinas porque, en este momento concreto, aunque a los republicanos o incluso al público no les guste lo que está haciendo Donald Trump, tampoco les gusta necesariamente lo que están haciendo los demócratas", continuó el periodista de CNN.

Tras explicar estos números, Enten realizó una comparación con las midterms del 2022, en la que los republicanos recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes.

En aquel momento, los republicanos también tenían una ventaja en los tres temas clave, aunque menor en dos de los tres temas. Solo en economía, la confianza de los votantes en el GOP era mayor en 2022, con doce puntos de diferencia. En crimen (+13) e inmigración (+3), la ventaja actual es superior.