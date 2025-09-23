Trump firma la orden ejecutiva que designa a Antifa como una "organización terrorista doméstica"

Publicado por Joaquín Núñez 22 de septiembre, 2025

Donald Trump firmó una orden ejecutiva designada a Antifa como una organización terrorista doméstica. Desde la Casa Blanca describieron al grupo como "una red de terroristas de la izquierda radical que busca derrocar al Gobierno".

La orden ejecutiva, sobre la cual ya se había informado el pasado 18 de septiembre, describe y enumera las actividades llevadas a cabo por el grupo. Entre ellas están los "esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra agentes de inmigración y aduanas y otros agentes del orden, y la divulgación rutinaria de datos personales y otras amenazas contra figuras políticas y activistas".

"Antifa recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y represión de la actividad política, y luego emplea medios y mecanismos elaborados para proteger la identidad de sus operativos, ocultar sus fuentes de financiación y operaciones en un esfuerzo por frustrar a las fuerzas del orden y reclutar nuevos miembros", se lee en la orden ejecutiva.

El citado comunicado de la Casa Blanca menciona una serie de ataques atribuidos a miembros de Antifa. Entre ellos enumera emboscadas a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); vandalizar centros de apoyo para embarazadas en Florida; detonar un artefacto explosivo frente a la oficina del fiscal general de Alabama; y asesinar a un simpatizante de Patriot Prayer durante una protesta violenta en Portland, Oregon.

A efectos prácticos, esta designación le otorga mayor capacidad de las agencias federales para coordinar esfuerzos y movilizar recursos para investigar a la organización en nombre de la “seguridad doméstica”. También se pueden utilizar las leyes existentes para perseguir las vías de financiamiento del grupo.

"Todos los departamentos ejecutivos pertinentes... utilizarán todas las autoridades aplicables para investigar, desarticular y desmantelar todas y cada una de las operaciones ilegales... llevadas a cabo por Antifa", concluye la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump.