Trump en el American Cornerstone Institute: "Estamos acabando con los narcoterroristas venezolanos"

Publicado por Joaquín Núñez 21 de septiembre, 2025

Donald Trump participó como orador principal de la cena anual del American Cornerstone Institute, un think tank conservador fundado por Ben Carson. Durante su discurso, el presidente habló de Charlie Kirk, los botes venezolanos y vaticinó un importante anuncio de Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, sobre el autismo.

Luego de bromear sobre el uso del esmoquin, el presidente habló sobre Charlie Kirk. Unas horas antes del servicio conmemorativo del cual participará, recordó al fundador de Turning Point USA: "Todo el mundo está devastado. Así que mañana iremos allí, volaremos y ya veremos. Hubo palabras, pero no hay palabras para describir realmente lo que pasó. Nunca debería haberle pasado a él. Es una buena persona. Nadie se merece eso, pero él realmente se lo merecía".

Trump también se refirió a las embarcaciones venezolanas que están siendo hundidas por los Estados Unidos. Pete Hegseth, secretario de Guerra, anunció el viernes un cuarto ataque a un bote que transportaba drogas fuera del país.

"Estamos acabando con los narcoterroristas venezolanos. Los narcoterroristas venezolanos los estaban acabando por completo. Cada vez que ves un barco, miles de personas mueren por la carga que lleva ese barco. Miles de personas mueren. Y luego la izquierda radical dice: 'Oh, esto no está bien'. Bueno, miles de personas están muriendo por culpa de esos barcos cargados de drogas, fentanilo y muchas otras drogas", continuó el republicano.

A la hora de hablar sobre la salud, el republicano anticipó un "importante anuncio" sobre el autismo: "Creo que será un anuncio muy importante. Creo que será una de las cosas más importantes que haremos".

Por último, Trump confirmó que le entregará la Medalla Presidencial de la Libertad a Carson. Se trata de la máxima distinción civil en Estados Unidos. Aunque el cirujano ya recibió la distinción en 2008 de la mano de George W. Bush, pero no existen impedimentos institucionales para que vuelva a recibir la distinción.