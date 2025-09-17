Kash Patel enfrenta el segundo interrogatorio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes

Publicado por Agustina Blanco 17 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, inició el miércoles su segunda audiencia ante el Congreso, esta vez ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en una sesión titulada "Oversight of the Federal Bureau of Investigation".

En sus declaraciones de apertura, Patel defendió su liderazgo en el FBI, destacando aumentos en arrestos y logros en sus primeros meses, incluyendo el rápido arresto del sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk la semana pasada.

Según Patel, la publicación de videos y fotografías bajo su dirección facilitó la identificación y detención de Tyler Robinson, de 22 años, en solo 33 horas. También elogió la colaboración con agencias locales y el descenso en tasas de crimen, así como esfuerzos para encontrar niños desaparecidos.

Los demócratas del comité, liderados por Jamie Raskin, han enfocado sus preguntas en los archivos de Jeffrey Epstein, acusando a Patel de limitar la evidencia disponible y de priorizar la agenda del presidente Donald Trump.

Raskin criticó que Patel ha hecho a Estados Unidos "menos seguro" y ha roto promesas de no usar el FBI para represalias partidistas.

Por su parte, el republicano Thomas Massie, el único en su partido que ha presionado a Patel sobre Epstein, preguntó si se han iniciado investigaciones contra al menos 19 personas nombradas en los documentos del FBI.

Otros intercambios destacados incluyen un enfrentamiento con el representante Eric Swalwell, a quien Patel acusó de tener una carrera en el Congreso que es una "desgracia para el pueblo estadounidense", en respuesta a preguntas sobre recusaciones y la lista de nombres en el caso Epstein.