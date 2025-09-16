Vance responde con furia a "difamaciones" de la prensa contra Charlie Kirk

Publicado por Sabrina Martin 15 de septiembre, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condujo este lunes un episodio especial de dos horas de The Charlie Kirk Show desde la Casa Blanca, en memoria de su amigo y aliado político Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles durante un evento universitario en Utah.

La transmisión, marcada por momentos de duelo, indignación y oración, reunió a figuras clave del movimiento conservador y miembros del Gobierno. Entre los invitados estuvieron Tucker Carlson, la jefa de gabinete Susie Wiles, el subjefe de gabinete Stephen Miller, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, además de amigos y colegas cercanos al activista.

Críticas a los ataques contra Kirk

En su intervención, Vance cargó contra lo que calificó como ataques deshonestos hacia el legado de Kirk. El vicepresidente se refirió en particular a un artículo publicado en The Nation por Elizabeth Spiers, que dice que “El legado de Charlie Kirk no merece luto”.

Vance recordó que Spiers describió a Kirk como “racista, transfóbico, homófobo y misógino impenitente” y, al referirse a su rol como padre, escribió que “tenía hijos, como mucha gente vil”. Para Vance, estas afirmaciones no solo distorsionaban los argumentos del fundador de Turning Point USA, en especial sus posturas sobre acción afirmativa y mérito individual, sino que además representaban una difamación contra un joven esposo y padre que acababa de ser asesinado.

"Me impactó, no solo la deshonestidad de la difamación, sino también la alegría que despertó la muerte de un joven esposo y padre", expresó.