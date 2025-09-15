Histórico: Estados Unidos y Gran Bretaña firmarán acuerdo sobre energía nuclear

Publicado por Agustina Blanco 15 de septiembre, 2025

Estados Unidos y Gran Bretaña firmarán esta semana un acuerdo pionero que impulsará la energía nuclear en el Reino Unido, allanando el camino hacia una “era dorada” de esta fuente de energía.

El anuncio se realizó previo a la visita de Estado del presidente Donald Trump a Londres, que inicia el martes. El pacto, denominado Asociación Atlántica para la Energía Nuclear Avanzada, se firmará durante el viaje y busca fortalecer la colaboración entre ambos países.

“Esta histórica asociación nuclear entre el Reino Unido y Estados Unidos no solo tiene como objetivo abastecer nuestros hogares, sino también nuestra economía, nuestras comunidades y nuestra ambición”, declaró el primer ministro Keir Starmer en un comunicado.

Agregó que estos compromisos “nos encaminan hacia una era dorada de la energía nuclear que reducirá las facturas domésticas a largo plazo y generará miles de buenos empleos a corto plazo”.

Por su parte, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, enfatizó: “Los acuerdos comerciales de hoy establecen un marco para liberar el acceso comercial tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, mejorando la seguridad energética global, fortaleciendo el dominio energético de Estados Unidos y asegurando las cadenas de suministro nuclear a través del Atlántico” y describió el pacto como el “comienzo de un verdadero renacimiento nuclear”.

Los detalles del acuerdo



El Departamento de Seguridad Energética y Net Zero de Gran Bretaña indicaron que incluirá nuevos convenios entre empresas de ambos países para acelerar la construcción de centrales nucleares. Una medida con la intención de reducir a la mitad el tiempo de licenciamiento de proyectos nucleares, de tres o cuatro años a solo dos, facilitando aprobaciones regulatorias mutuas.

Entre los proyectos destacados anunciados figura la alianza entre el fabricante estadounidense de reactores X-energy y la británica Centrica para erigir hasta 12 reactores modulares avanzados en Hartlepool, una ciudad portuaria al este del país, al sur de Newcastle.

X-Energy estimó a través de un comunicado que esta fase inicial de la alianza transatlántica vale al menos 54.000 millones de dólares y detalló: “Nuestra alianza con X-energy marca un gran paso adelante en el desarrollo de tecnología nuclear avanzada que no solo es escalable y segura, sino también vital para la industria limpia y el suministro de energía a los hogares”, afirmó Chris O'Shea, director ejecutivo de Centrica.

Mientras que el director ejecutivo de X-Energy, J. Clay Sell, señaló: “Nuestra alianza con Centrica representa un compromiso para llevar la tecnología nuclear avanzada de X-energy, líder en la industria, al Reino Unido a gran escala. Juntos, aspiramos a construir una flota capaz de suministrar energía limpia de forma fiable, fortalecer la seguridad energética e impulsar la economía transatlántica durante las próximas décadas. Creemos que Hartlepool es el lugar ideal para comenzar este camino, con una industria consolidada y una base de profesionales y servicios que pueden impulsar la próxima generación de energía nuclear”.