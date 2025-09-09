Una encuesta muestra a Mamdani como favorito para la alcaldía de Nueva York
El demócrata Zohran Mamdani se sitúa como claro favorito en la carrera para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York, según ha revelado una reciente encuesta.
Mamdani saltó a la palestra tras derrotar al ex gobernador Andrew Cuomo, demócrata de Nueva York, por la nominación del partido. Tras su derrota inicial, Cuomo ha presentado una candidatura independiente, a la que también se han presentado el actual alcalde, Eric Adams, y el republicano Curtis Sliwa.
Mamdani obtuvo el 46% de los votos en la última encuesta New York Times/Siena University. Cuomo quedó segundo con un 24%, mientras que Sliwa obtuvo un 15% y Adams un 9% de apoyo.
Sin embargo, si se produjera una carrera a dos contra Cuomo, Mamdani iría en cabeza con un 48% frente al 44% del ex gobernador.
Realizada del 2 al 6 de septiembre, la encuesta preguntó a 1.284 posibles votantes en la ciudad de Nueva York y tiene un margen de error de muestreo de +/- 3,6%.