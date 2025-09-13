El capitalismo conserva ventaja frente al socialismo, mientras la mayoría quiere mayores impuestos para los ricos

Un letrero de Wall Street en el Distrito Financiero Timothy A. Clary / AFP

Publicado por Sabrina Martin 12 de septiembre, 2025

Una nueva encuesta nacional de Fox News confirma que la mayoría de los votantes estadounidenses mantiene una visión mucho más favorable del capitalismo que del socialismo.

El sondeo, realizado entre el 6 y el 9 de septiembre, revela que 65 % de los votantes tiene una opinión negativa del socialismo, el nivel más alto desde que la cadena comenzó a medir esta percepción en 2019. En contraste, el 53 % mantiene una valoración positiva del capitalismo, aunque esa cifra ha bajado algunos puntos respecto al 57 % alcanzado hace seis años.

Apoyo a subir impuestos, pero con matices

A pesar del rechazo al socialismo, los votantes muestran disposición a que el Gobierno incremente los impuestos a los más ricos siempre que ese dinero se destine a fortalecer programas sociales (73 % a favor) o a reducir la desigualdad (64 %). Sin embargo, la idea de subir impuestos únicamente para evitar que “nadie se enriquezca demasiado” genera más rechazo: 52 % se opone frente a un 47 % que lo respalda.

El desglose partidista deja en evidencia las diferencias:

• Demócratas: 89 % apoyan subir impuestos para fortalecer programas sociales.

• Republicanos: 56 % también respaldan esta medida, aunque la mayoría se opone a redistribuir riqueza o limitar fortunas.

• Independientes: 78 % muestran apoyo a los incrementos tributarios con fines sociales.

El desafío de Mandani en la opinión pública

La encuesta también revela la débil posición nacional del aspirante socialista Zohran Mamdani, quien intenta presentar su agenda en Nueva York como modelo para el resto del país. El 44 % de los votantes nunca ha oído hablar de él, y entre quienes sí lo conocen, la balanza es desfavorable: solo un 18 % expresa una opinión positiva frente a un 37 % negativa.

Su respaldo se concentra principalmente entre los votantes “muy liberales” (44 % a favor) y los hombres demócratas (34 %). En cambio, los republicanos —el grupo que más familiaridad tiene con su figura— muestran un rechazo mayoritario, con un 54 % de opiniones desfavorables.

Grupos que sostienen el capitalismo

El estudio refleja que los sectores más firmes en defensa del capitalismo son:

• Hombres republicanos (80 % favorables).

• Votantes mayores de 65 años (74 %).

• Conservadores (71 %).

• Personas con título universitario (70 %).

En contraste, los votantes más jóvenes presentan altos niveles de descontento con ambos sistemas: 61 % ven negativamente el capitalismo y 56 % el socialismo.