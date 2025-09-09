Publicado por Joaquín Núñez 9 de septiembre, 2025

La delegación republicana de Carolina de Norte en la Cámara de Representantes impulsó la destitución de la jueza Teresa Stokes, quien ordenó la última liberación del acusado de asesinar a una joven ucraniana en Charlotte. Liderados por Tim Moore (R-NC), el grupo pidió que se inicien procedimientos formales para destituir a la magistrada.

En concreto, los republicanos apuntaron contra la decisión que Stokes tomó en enero, cuando dejó en libertad a Decarlos Brown "basándose únicamente en su 'promesa escrita' de comparecer en una futura cita judicial". Argumentaron que la jueza ignoró el largo historial criminal de Brown, cuando lo liberó sin fianza.

Según se observa en el video, el cual se volvió viral en las redes sociales, la ucraniana Iryna Zarutska estaba sentada en el tren, cuando de pronto fue apuñalada por la espalda. Brown caminó posteriormente por el vagón dejando rastros de sangre que caían del cuchillo. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Charlotte. Brown, quien había sido diagnosticado con esquizofrenia, enfrenta cargos de asesinato en primer grado después del apuñalamiento mortal.

"El asesinato de la Sra. Zarutska no solo fue una profunda tragedia personal, sino también el resultado directo de un incumplimiento de la responsabilidad judicial. Al poner en libertad a un delincuente violento reincidente basándose únicamente en su promesa por escrito de comparecer, la magistrada Stokes demostró un incumplimiento deliberado de las funciones de su cargo y participó en una conducta perjudicial para la administración de justicia", escribieron los legisladores.

"Le instamos a que inicie un proceso formal de destitución contra la magistrada Teresa Stokes. Además, solicitamos que el Tribunal lleve a cabo una revisión exhaustiva de sus anteriores resoluciones sobre fianzas para evaluar el alcance total de su conducta indebida. (...) Los habitantes de Carolina del Norte merecen saber que quienes tienen la autoridad judicial la ejercen con diligencia, responsabilidad y respeto por la seguridad de la comunidad", añadieron en la carta, dirigida Roy H. Wiggins, juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte.

Además de Moore, otros nueve congresistas firmaron la carta: Virginia Foxx, Gregory Murphy, Addison McDowell, David Rouzer, Mark Harris, Richard Hudson, Pat Harrigan, Chuck Edwards y Brad Knott.

El presidente Donald Trump repudió el caso y apuntó contra las políticas demócratas en las grandes ciudades.

"El autor era un conocido delincuente reincidente, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin depósito en efectivo en enero, un total de 14 VECES. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles? Los delincuentes como este deben ser ENCARCELADOS. La sangre de esta mujer inocente se puede ver literalmente goteando del cuchillo del asesino, y ahora su sangre está en las manos de los demócratas que se niegan a meter a los malos en la cárcel, incluido el exgobernador caído en desgracia y 'aspirante a senador' Roy Cooper", escribió en su cuenta de Truth Social el pasado lunes. Posteriormente, publicó un video hablando sobre el tema desde el Salón Oval.