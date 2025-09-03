Hegseth autoriza a cientos de abogados del Departamento de Defensa a actuar como jueces temporales de inmigración

Pete Hegseth, durante una comparecencia en la Casa Blanca Cordon Press .

Publicado por Just The News | joseph weber 3 de septiembre, 2025

El secretario de Defensa (DOD), Pete Hegseth, ha autorizado supuestamente el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia (DOJ) para ejercer como jueces temporales de inmigración.

La medida fue informada por Associated Press, basándose en lo que la agencia de noticias dijo que era un memorando del 27 de agosto que había revisado.

Defensa comenzará a enviar grupos de 150 abogados -militares y civiles- a partir de la próxima semana, según el memorando.

La medida se produce mientras la Administración Trump toma medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, lo que ha resultado en arrestos, deportaciones y asuntos judiciales relacionados. Ahora, hay hasta 3,5 millones de casos pendientes de adjudicación.

Los jueces de inmigración que han sido despedidos o se han marchado han contribuido al retraso.

