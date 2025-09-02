Trump pide a las farmacéuticas probar la eficacia de sus vacunas contra el covid-19

Publicado por Sabrina Martin 1 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump pidió este lunes a las compañías farmacéuticas que hagan públicos los datos que respalden la efectividad de sus tratamientos y vacunas contra la covid-19. En un mensaje en Truth Social, reclamó que esa información sea entregada tanto a las autoridades sanitarias como al público.

“Con los CDC divididos por esta cuestión, quiero la respuesta, y la quiero AHORA”, escribió el mandatario, en referencia a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Añadió además que las farmacéuticas “me muestran cifras y resultados excelentes, pero no parecen mostrárselos a muchas otras personas”.

Tensiones en salud pública

El pronunciamiento de Trump llega tras la destitución de Susan Monarez como directora de los CDC, ocurrida la semana pasada en medio de choques internos con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Su liderazgo ha estado marcado por su postura crítica hacia las vacunas y por las reformas que ha impulsado en la agencia.

La medida generó cuestionamientos de exfuncionarios. Nueve ex directores y directores interinos de los CDC advirtieron en un artículo de opinión en The New York Times que los cambios introducidos por Kennedy resultan “alarmantes”.

Voces críticas sobre la gestión de Kennedy

A estas advertencias se sumó Demetre Daskalakis, ex jefe del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC. En declaraciones a CNN, señaló que Kennedy nunca recibió reportes de su equipo sobre enfermedades como el sarampión, el covid-19 y la gripe. “Nadie de mi centro le ha informado nunca sobre ninguno de esos temas”, afirmó, antes de añadir: “Tal vez tenga expertos alternativos en quienes pueda confiar más que en los expertos del CDC, que el resto del mundo considera los mejores científicos en esas áreas”.